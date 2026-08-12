Çorum Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ikinci katındaki daireden yayılan kötü koku, komşular tarafından fark edildi. Durumun şüpheli bulunması üzerine vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. HAREKETSİZ HALDE BULUNDU İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairenin ziline çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine giriş için alternatif yol aradı. İtfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni kullanarak dairenin penceresinden içeri girdi. İçeri girildikten sonra ev sahibi Efgan Bahri Esgin'in (52) hareketsiz halde bulunduğu görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efgan Bahri Esgin üzerinde inceleme yaptı. Yapılan kontroller sonucunda Esgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Efgan Bahri Esgin'in cansız bedeni, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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