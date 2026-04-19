Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, depremde hasar gördüğü için yıkım kararı verilen bir evde kaçak ve hijyenik olmayan şartlarda üretilen tonlarca lokum ile cezerye ele geçirilerek imha edildi.

Kırıkhan Belediyesi tarafından paylaşılan bilgilere göre olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde hasar alan ve hakkında tahliye kararı bulunan müstakil bir eve yıkım tebligatını iletmek üzere giden zabıta ekipleri, binadan yayılan ağır kokuları fark etti. Durum üzerine içeride inceleme yapan ekipler, evin yasa dışı bir imalathaneye dönüştürüldüğünü ve sağlık koşullarına aykırı şekilde lokum ile cezerye üretimi yapıldığını saptadı.

Halk sağlığını tehdit eden görüntülerle karşılaşan ekipler, ele geçirilen tüm tatlı ürünlerini imha edilmek üzere kamyonlara yükledi. Kaçak üretim yaptığı belirlenen bir şahıs hakkında idari işlem başlatılırken, söz konusu ikamet mühürlendi.