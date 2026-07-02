Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir apartman dairesinden yayılan ağır koku, mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Yapılan ihbar üzerine adrese giden ekipler, evin çöp ve kullanılmayan eşyalarla dolu olduğunu belirledi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Batıkent Mahallesi'ndeki sitede bulunan dairede gerçekleştirilen incelemelerde, eski kıyafetler, halılar, kullanılmaz durumdaki mobilyalar, çeşitli ebatlarda fideler ve çok sayıda atık malzemenin evin büyük bölümünü kapladığı tespit edildi. Halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen durum nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tahliye kararı alındı.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kararın ardından zabıta, temizlik işleri, ilçe sağlık ve emniyet müdürlüğü ekipleri ile mahalle muhtarının koordinasyonunda kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı.

İLAÇLANARAK DEZENFEKTE EDİLDİ

Ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda daireden yaklaşık 5 kamyon dolusu çöp ve ekonomik ömrünü tamamlamış ev eşyası çıkarıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından ev ve sitenin ortak kullanım alanları, olası salgın hastalık ve haşere riskine karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi.

‘İHBARDA BULUNMAK ÖNEM TAŞIYOR’

Yetkililer, benzer durumların halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek vatandaşların bu tür olumsuzluklarla karşılaşmaları halinde ilgili kurumlara ihbarda bulunmalarının önem taşıdığını ifade etti.