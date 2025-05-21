Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcı çekmek için dünyayı fersah fersah dolaşırken, yerli yatırımcıyı yurt içinde tutamıyor. Şimşek, Katar Ekonomi Zirvesi’nde “Yatırımcılar geri geliyor” sözleriyle Türkiye ekonomisinin yatırımcılar açısından yeniden cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Şimşek’in yabancı için cazibeli olduğunu savunduğu Türkiye ekonomisi, yerli yatırımcıyı ise kaçırıyor. Şimşek’in bu açıklamaları yaptığı gün Türkiye’nin en önemli sanayi devlerinden biri olan Vestel’in 2 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığını ve kaynak ve yatırımlarını ABD’ye çevirdiğini öğrendik.

7 MİLYAR $’LIK TARİHİ ZİRVE

ABD’li Bloomberg haber ajansı Zorlu Holding’in varlık satışları ve işten çıkarmalar için hazırlık yaptığını duyurmasının ardından Zorlu CEO’su Ömer Yüngül açıklama yaptı. Vestel’in işgücünün yüzde 10’unu oluşturan 2.000 kişiyi işten çıkaracağını doğrulayan Yüngül, “Yatırımlarımızı ABD’ye çevirdik” dedi. Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımlar hızlandı. 2025’in ilk çeyreğinde yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırım 1 milyar 911 milyon dolar ile bir önceki çeyrekte gördüğü 1 milyar 944 milyon dolarlık rekora yaklaştı. Böylece yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı net doğrudan yatırımlar yıllık 7.05 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştı. 2025’in ilk çeyreğinde 1.9 milyar dolarlık yurt dışına doğrudan yatırımların yüzde 60’ı hizmet sektörüne yapıldı. 1.15 milyar dolarlık bu yatırımın 599 milyon doları yani yüzde 52’si ise gayrimenkul sektörüne yapıldı. Sanayi yatırımları ise 754 milyon dolarla yurt dışına doğrudan yatırımların yüzde 39’unu oluşturdu.

2 bin çalışanını ‘verimlilik’ için gözden çıkardı

ABD merkezli Bloomberg'in aktardığına göre, borç yükü 4.9 milyar dolara ulaşan Zorlu Holding'in planları arasında arsa dahil çeşitli varlıkların satışı yer alıyor. Şirketin CEO’su Ömer Yüngül işten çıkarma iddiasını “İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için" sözleriyle doğrularken, yatırımlardan da bahsetti. Yüngül, “Şu an ABD’den çok ciddi fırsatlar geliyor, değerlendiriyoruz. Kaynak ve yatırımlarımızı ABD’ye çevirdik, eylülde güzel haberler alacağız” dedi. Vestel ilk çeyrekte 5 milyar TL ile en çok zarar açıklayan şirket oldu. Zorlu Grubu'nun diğer şirketi Zorlu Enerji de 3.3 milyar TL ile en çok zarar açıklayan ikinci şirket oldu.