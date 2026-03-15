6 Şubat depremlerinde yıkılmayan Hatay’daki Kırıkhan Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde 20 hastanın oksijen kesilmesi nedeniyle öldüğü iddialarına ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı. T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre, ölüm tutanaklarda usulsüzlük yapıldı. İddiaya göre Murat Şafak, depremden önce babası İsmet Şafak’ı hastaneye yatırdı. Solunum cihazına bağlı ve bilinci açıktı. Depremin ardından gemiyle Mersin’e sevk edildiği söylendi.

HASTANEYİ TERK ETTİLER

Ancak üç gün sonra bir hemşire arayarak “Gelin ölünüzü alın” dedi. Hastaneye giden Şafak, yoğun bakımdaki hastaların öldüğünü gördü. İddialara göre jeneratörler devreye girmemiş, solunum cihazları devrilmiş ve kat terk edilmişti. Şafak, babasının cenazesini 9 Şubat’ta teslim almasına rağmen ölüm belgesinde tarih olarak 6 Şubat yazıldığını belirtti.

Benzer bir olay Zübeyir Uzun’un babası Halit Uzun için de yaşandı. Uzun, deprem günü yoğun bakımda entübe edilen babasını makineden ayıramadığı için götüremedi. Uzun, hastaneye gittiğinde babasının öldüğünü öğrendi.

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Ölümün elektrik kesintisi ve oksijenin durması nedeniyle yaşandığı iddiasıyla başhekim, İl Sağlık Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak takipsizlik kararı verildi. Kararda, deprem nedeniyle hastane personelinin de depremzede olduğu ve kusur atfedilebilecek bir kişi bulunamadığı belirtildi.

Halit Uzun’un ölü muayene tutanağında ölüm nedeni olarak “kafa ve vücut travmaları” gösterildi. Oysa yakınları, hastanenin o bölümünde yıkım yaşanmadığını belirtiyor.