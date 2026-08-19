Seul'deki bir ekolojik parkta ağustos böceği larvalarının toplu halde toplanması, belediyeyi harekete geçirdi. Yetkililer, özellikle bazı yabancıların parkta tekrar tekrar larva topladığına ilişkin ihbarların ardından yasaklayıcı uyarı levhaları yerleştirdi.

Olayın arkasında ise farklı bir kültür yatıyor. Çin'in bazı bölgelerinde ağustos böceği larvaları, yaz aylarında tüketilen geleneksel bir yiyecek olarak biliniyor. Seul'deki yetkililer, ekolojik parklardan kontrolsüz biçimde larva toplanmasının doğal dengeyi bozabileceği konusunda uyarıyor.

Parkta çok miktarda larva toplandığı ortaya çıktı

Seul Büyükşehir Belediyesi'nin 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya göre, Yeouido Saetgang Ekolojik Parkı'na ağustos böceği larvası toplamayı yasaklayan pankartlar yerleştirildi.

Kararın alınmasında, bazı yabancıların parkta tekrar tekrar ağustos böceği larvası topladığına ilişkin ihbarlar etkili oldu.

Geçen yıl da aynı parkta, büyük kapların içerisine çok sayıda ağustos böceği larvası doldurulduğuna ilişkin bildirimler belediyeye ulaşmıştı. Benzer bir olayın Busan'daki bir ekolojik parkta yaşanması ise tartışmaları daha da büyüttü.

Çin'de bazı bölgelerde yaz lezzeti olarak tüketiliyor

Ağustos böceği larvalarının toplanmasının nedeni, Çin'in bazı bölgelerindeki yemek kültürüyle bağlantılı.

Özellikle Shandong ve Henan gibi eyaletlerde ağustos böceği larvaları kızartılarak veya sotelenerek tüketiliyor. Bazı bölgelerde bu canlılar yaz mevsiminin geleneksel lezzetleri arasında kabul ediliyor.

Bu nedenle Seul'deki olayların yalnızca sıradan bir böcek toplama vakası olmadığı, farklı ülkelerdeki kültürel alışkanlıkların da konuyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Larva toplamak artık para cezasına neden olabilir

Han Nehri Parkları yönetim alanlarında izinsiz olarak böcek veya bitki toplamak yasak.

"Seul Han Nehri Parklarının Korunması ve Kullanımına İlişkin Temel Yönetmelik" kapsamında, izinsiz toplama tespit edilmesi halinde 100 bin won para cezası uygulanabiliyor.

Belediye özellikle Saetgang Ekolojik Parkı konusunda daha hassas davranıyor. Çünkü bölge, çok sayıda bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan önemli bir ekolojik alan olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, kontrolsüz böcek toplamanın ekosistem üzerindeki olası etkilerini önlemek amacıyla park içerisindeki denetimleri artıracak.

Benzer olay Japonya'da da yaşandı

Ağustos böceği larvalarının toplu halde yakalanması yalnızca Güney Kore'de gündeme gelmedi.

Geçen yıl Japonya'daki bazı parklarda da Çin vatandaşlarının çok sayıda ağustos böceği larvası topladığına ilişkin olaylar yaşandı. Bölge sakinlerinin şikayetleri üzerine çeşitli operasyonlar düzenlenirken, larvaların nereden ve nasıl toplanacağına ilişkin bilgilerin sosyal medyada paylaşılması tartışmaları büyüttü.

Seul Belediyesi ise benzer olayların tekrarlanmaması için uyarı levhalarının yanı sıra park içerisindeki devriyeleri ve ziyaretçilere yönelik bilgilendirme çalışmalarını artırmayı planlıyor.