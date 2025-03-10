BioNTech, 2024'ün son çeyreği ve yılın tamamına ilişkin finansal verilerini yayımladı.

Buna göre, 2023’te 930,3 milyon Euro net kar eden şirket, geçen yıl 665,3 milyon Euro net zarar açıkladı. Böylece, şirket 2019'dan beri ilk kez bir mali yılda kar elde edemedi.

BioNTech'in geliri ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 27 azalarak 2 milyar 751 milyon Euro'ya geriledi. Şirket, 2023’te 3 milyar 819 milyon Euro gelir elde etmişti.

Şirketin 2023’te 3,83 Euro olan hisse başına net karı da 2024’te 2,77 Euro zarara dönüştü.

Şirket açıklamasında, gelirlerdeki düşüşün başlıca nedeninin, şirketin dünya genelinde Kovid-19 aşılarının satışından elde edilen gelirlerinin düşmesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Buna ek olarak, BioNTech'in işbirliği ortağı Pfizer Inc. (“Pfizer”) tarafından yapılan zarar yazmalar, şirketin brüt kardaki payını önemli ölçüde azaltmış ve bu da gelirleri olumsuz etkilemiştir.” denildi.

Alman şirket, bu yıl 1,7 ile 2,2 milyar Euro arasında satış gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan, yüksek zarar ve satışlardaki düşüşe rağmen BioNTech'in, kansere karşı yeni ilaçların geliştirilmesine yatırım yapmak için yeterli kaynağı bulunuyor. Şirketin finansal verilerine göre, BioNTech, 2024 sonunda toplam 17,4 milyar Euro'luk nakit ve menkul kıymetlere sahip. Şirket, ABD'li ortağı Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı satışından 20 milyar Euro'dan fazla kazanmıştı.

BioNTech'in araştırma ve geliştirme harcamalarının geçen yıl 1,78 milyar Euro'dan 2,25 milyar Euro'ya çıkması dikkati çekti.

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, geçen yıl kansere karşı yeni ilaçlar geliştirmek için önemli ilerlemeler gerçekleştirdiklerini belirterek “2025, klinik odak programlarımızdan çok sayıda önemli veri güncellemesinin yapılacağı bir yıl olacak.” ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.