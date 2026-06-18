Fransa'nın güneybatısındaki bir kır evinde yapılan rutin incelemede, bir tablonun arkasındaki gizli bölmede bin yılı aşkın tarihi kapsayan devasa bir altın sikke koleksiyonu keşfedildi. Sahibinin ölümünün ardından ortaya çıkarılan bu benzersiz hazine, düzenlenen açık artırmada uzmanların beklentilerini aşarak 3,5 milyon dolara satıldı.

HAZİNE HANGİ TARİHSEL DÖNEMLERİ KAPSIYOR?

Uzmanların incelemelerine göre bulunan koleksiyon, dünya sikke tarihinin 2000 yılı aşkın bir dönemini kapsıyor. Koleksiyonun en eski parçalarını MÖ 336 ile 323 yılları arasında basılan Makedonya Krallığı dönemine ait antik sikkeler oluşturuyor. Antik döneme ait bu eserlerin yanı sıra Fransa kralları XIV. Louis, XV. Louis ve XVI. Louis dönemlerine ait neredeyse eksiksiz kraliyet sikke setleri de aynı bölmede yer alıyor.

MİLYON DOLARLIK KOLEKSİYON NASIL ORTAYA ÇIKARILDI?

Geniş nümismatik koleksiyonu, Fransa'nın güneybatısındaki küçük bir köyde sakin bir hayat süren ve bu tutkusunu çevresinden gizli tutan Paul Nars'a ait bulunuyordu. Nars'ın bir huzurevine taşınmasının ardından boş kalan daireyi incelemekle görevlendirilen yerel noter, duvardaki bir tablonun arkasında özel olarak donatılmış gizli bir niş keşfetti. Bu alanda, 20 franklık 172 altın sikke içeren 10 paket dahil olmak üzere binden fazla değerli parça düzenli bir şekilde istiflenmiş halde bulundu.

PARİS'TEKİ MÜZAYEDEDE BEKLENTİLER NASIL AŞILDI?

Bulunan altınların rastgele bir birikim yerine mantıklı bir kronolojik sıralamaya sahip olması, koleksiyonun tarihi değerini ve müzayede başarısını doğrudan artırdı. Paris'teki organizatörler açık artırma öncesinde hazine için yaklaşık 2 milyon euro değer biçerken, koleksiyon tüm tahminleri geride bırakarak 3 milyon euronun üzerinde bir fiyatla rekor kırarak alıcı buldu.