Köy sakininin bulduğu taşı yetkililere bildirmesi üzerine başlatılan arkeolojik çalışmalarda, yaklaşık 8,5 metre yüksekliğinde olduğu tahmin edilen heykelin başı, ikinci bir kraliyet heykeli ve hiyeroglif yazıtlar taşıyan granit blok keşfedildi. Buluntular, bölgenin bilinenden çok daha eski bir geçmişe sahip olabileceğine işaret ediyor.

DEV HEYKELİN BAŞI 1,60 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Keşif, bir köy sakininin evinin önündeki arazide çalışırken üzerinde yazılar bulunan bir taş fark etmesiyle başladı. Vatandaşın yetkililere haber vermesi üzerine Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi tarafından bölgede kazı çalışması başlatıldı.

Çalışmalarda, II. Ramses’i tasvir eden 1,60 metre yüksekliğinde bir heykel başı gün yüzüne çıkarıldı. Firavunun başındaki çift tacın, Yukarı ve Aşağı Mısır üzerindeki hakimiyetini simgelediği belirtildi. Heykelin arka bölümünde bulunan kraliyet yazıtları da eserin MÖ 1279-1213 yılları arasında hüküm süren II. Ramses’e ait olduğunu doğruladı.

Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Hisham El-Leithy, heykelin baş ölçülerine dayanarak kaidesiyle birlikte yaklaşık 8,5 metre yüksekliğe ulaşmış olabileceğini açıkladı.

Kazılarda ayrıca 2,40 metrelik bölümü günümüze ulaşan ikinci bir heykel bulundu. Bacakları ve kaidesi eksik olan eserin de II. Ramses’e ait olabileceği değerlendiriliyor. Yakınında keşfedilen 1,30 metrelik pembe granit blok üzerinde ise firavunun kraliyet unvanlarını içeren hiyeroglif yazıtlar tespit edildi.

BÖLGENİN TARİHİNE IŞIK TUTABİLİR

Heykellerin bulunduğu Behbeit el-Hagar, Antik Mısır’da tanrıça İsis’e adanmış büyük tapınağıyla tanınıyor. Günümüze ulaşan tapınak kalıntılarının önemli bölümü MÖ 4. yüzyılda hüküm süren II. Nektanebo dönemine tarihlendiriliyor.

Ancak II. Ramses’in bu tapınağın inşasından yaklaşık 900 yıl önce yaşamış olması, bölgede daha eski yapıların bulunabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Nitekim 2017 yılında yapılan araştırmalarda da firavunun adını taşıyan mimari parçalar tespit edilmişti.

Arkeologlar, yeni bulunan heykellerin bölgede daha önce var olan bir yapıya mı ait olduğunu yoksa sonradan mı buraya taşındığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Araştırmaların, Nil Deltası’ndaki bu tarihi yerleşimin bilinmeyen dönemlerini aydınlatması bekleniyor.