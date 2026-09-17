Köyde yapılan oylamaya 312 kişi katılırken, 285 kişi Birleşik Krallık’tan ayrılma yönünde oy kullandı. Yalnızca 26 kişi karşı çıkarken bir oy geçersiz sayıldı. Sonucun açıklanmasının ardından köylüler bölgeyi sembolik olarak "Piddington Prensliği" ilan etti.

KÖY NÜFUSUNUN ÜÇ KATINDAN FAZLA

Tartışmanın merkezinde Piddington’a yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunan eski Bicester Savunma Bakanlığı tesisi yer alıyor. İngiliz hükümeti kullanılmayan askeri alanı konaklama merkezine dönüştürerek buraya 1.256 yetişkin erkek sığınmacı yerleştirmeyi planlıyor. Bu sayı, yaklaşık 350 kişinin yaşadığı köyün nüfusunun üç katından fazlasına karşılık geliyor.

Planın açıklanmasının ardından köy sakinleri güvenlik, altyapı ve bölgedeki günlük yaşamın nasıl etkileneceği konusunda endişelerini dile getirdi. Yerel yöneticiler de karar alınırken çevrede yaşayanlarla yeterince görüşülmediğini savunurken hükümet, tesisin mümkün olduğunca kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işletileceğini ve çevredeki yerleşimlere etkisinin azaltılacağını belirtiyor.

KENDİLERİNİ "PIDDINGTON PRENSLİĞİ" İLAN ETTİLER

Köylüler tepkilerini daha görünür hale getirmek için bağımsızlık oylaması düzenlemeye karar verdi. Sandıktan ezici çoğunlukla ayrılma sonucu çıkmasının ardından "Piddington Prensliği" ifadesi kullanılmaya başlanırken, yapılan oylama İngiltere’de de geniş yankı uyandırdı.

Ancak referandumun yasal olarak bağlayıcı bir karşılığı bulunmuyor ve Piddington’ın Birleşik Krallık’tan gerçekten ayrılması söz konusu değil. Köylülerin amacı bağımsız bir devlet kurmaktan ziyade hükümetin sığınmacı merkezi planına dikkat çekmek ve karara yönelik tepkilerini sıra dışı bir yöntemle göstermek.

İngiliz hükümeti ise sığınmacıların otellerde barındırılmasına olan bağımlılığı azaltmak amacıyla kullanılmayan askeri tesislerden yararlanmayı planlıyor. Piddington yakınındaki tesis de bu kapsamda değerlendirilirken köy sakinlerinin itirazlarına rağmen plan üzerindeki çalışmalar devam ediyor.