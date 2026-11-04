İznik Gölü böyle. Suyu da çekiliyor her gün. Geri dönülemez konular bunlar. Yazık değil mi? Yakında bakacağımız bir göl, altında oturacağımız bir ağaç kalmayacak. Nasıl duyarsız bir millet olduk biz böyle? Kolay mı kazanıldı bu topraklar? Atalarımızın kemikleri sızlıyor sizin gibi vicdansızlar yüzünden!"