Oyuncu Burcu Kara, doğayla iç içe sürdürdüğü yaşamıyla bu kez çevre duyarlılığıyla gündeme geldi. Memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan gölün kıyısına giden Kara, sahilde biriken çöpleri topladı. Çevre kirliliğine tepki gösteren oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da vatandaşlara çağrıda bulundu.
İZNİK GÖLÜ'NÜN KIYISINDA ÇÖPLERİ TOPLADI
İznik Gölü sahilinde karşılaştığı manzaraya tepki gösteren Burcu Kara, insanların doğaya karşı duyarsız davranmasına isyan etti. Çöpleri temizleyen oyuncu, doğanın ve hayvanların korunması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Her gün aynı manzara! İnsanların bencilliği, kendinden sonrakini asla düşünmemesi, çocuklarının, torunlarının geleceğine kıymet vermemesi benim için anlaşılamaz bir durum! Doğayı ve hayvanları sevmeyen benim nazarımda insan değildir!
İznik Gölü böyle. Suyu da çekiliyor her gün. Geri dönülemez konular bunlar. Yazık değil mi? Yakında bakacağımız bir göl, altında oturacağımız bir ağaç kalmayacak. Nasıl duyarsız bir millet olduk biz böyle? Kolay mı kazanıldı bu topraklar? Atalarımızın kemikleri sızlıyor sizin gibi vicdansızlar yüzünden!"
KÖY EVİNİ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRMÜŞTÜ
2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile evlenen Burcu Kara, yılın bir bölümünü İznik'teki köy evinde geçiriyor. Oyuncu, büyüdüğü köy evinin çökmesine gönlünün razı olmadığını belirterek yıllar önce restorasyon kararı almıştı.
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Eşiyle birlikte tadilat işleriyle uğraşan Kara, köy evini yeniden yaşanabilir hale getirmiş ve doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu.
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