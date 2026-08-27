Macaristan’ın Ajka kenti yakınlarındaki bir alüminyum fabrikasında sanayi atıklarının tutulduğu baraj çöktü. Rezervuardan sızan yaklaşık 30 milyon metreküp toksik çamur, çevredeki Kolontár ve Devecser kasabalarını kırmızı bir çamur seline boğdu.

Şiddetli sel evleri ve köprüleri yıkarken, sokakları adeta kırmızı nehirler kapladı. Araçları önüne katarak ilerleyen zehirli çamur bölgede büyük bir yıkıma yol açtı.

ÇAMURDAKİ YÜKSEK ALKALİ ORANI ETKİLİYOR

Felakette 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 300 kişi yaralandı. Yaralanmaların çoğunun çamurdaki yüksek alkali oranının yol açtığı kimyasal yanıklar olduğu açıklandı.

Yüksek bazik oranına sahip çamur, geniş tarım arazilerini verimsizleştirdi. Torna ve Marcal derelerindeki yaşam tamamen biterken, zehirli atıklar Raba Nehri üzerinden Tuna Nehri’ne kadar ulaşarak kitlesel balık ölümlerine neden oldu.

Toplam zararın 38 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

KIRMIZI ÇAMUR NEDİR?

Boksitin alüminyuma dönüştürülmesi aşamasında (Bayer prosesi) ortaya çıkan kırmızı çamur, yoğun demir oksit içerdiği için bu rengi alıyor. İmalatın ilk aşamasında aşırı derecede alkali ve yakıcı olan bu atık, havuzlarda bekletilerek zararsız hale getirilmeye çalışılıyor.

Fondazione Stava 1985 Onlus kuruluşu, Ajka'da yaşanan bu olayı tarihteki en büyük maden/atık barajı felaketleri arasında gösteriyor.