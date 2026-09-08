Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde cansız bedeni bulunan güvenlik korucusu Mehmet Sevinç'in ölümüne ilişkin valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, ilk bulgular ve ön otopsi raporuna göre olayın intihar olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.
7 Eylül 2026 tarihinde Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde ölü bulunan güvenlik korucusu Mehmet Sevinç'in durumuyla ilgili Diyarbakır Valiliği kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan ilk incelemelerde şahsın vücudunda herhangi bir ateşli silah ya da kesici alet yaralanmasına rastlanmadığı açıklandı. Ayrıca olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarının detaylı olarak incelendiği ve cinayet şüphesi uyandıracak herhangi bir durumun tespit edilmediği belirtildi.
OTOPSİ RAPORU İNTİHARI İŞARET EDİYOR
Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sevinç'e ait cep telefonu kayıtları da mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde şüpheli sayılabilecek bir arama veya mesajlaşma kaydı bulunmadı. Sürecin en önemli aşamalarından biri olan Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi işlemi sonucunda ise, ölümün intihara bağlı olarak gerçekleştiği yönünde uzman raporu hazırlandı.
Valilikten yapılan açıklamanın sonuç bölümünde; olay yerindeki fiziki bulgular, kamera kayıtları, dijital incelemeler, tanık araştırmaları ve ön otopsi raporunun bir bütün olarak değerlendirildiği vurgulandı.