KÖYCEĞİZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÖYCEĞİZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/219 Esas

Davacı, METİN AYIK ile Davalıları KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KÖYCEĞİZ MAL MÜDÜRLÜĞÜ, VE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI aralarında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili(Kişilerce açılan) davası nedeniyle dava açılmıştır. MUĞLA ili, KÖYCEĞİZ ilçesi, Döğüşbelen Mahallesi Döğüştepesi Mevkiinde kain;153 ada 7 parsel ve 153 ada 9 nolu parsellerin güney batı sınırında yer alankrokide (B) harfi ile gösterilen 532,70 m²lik alan ile krokide (C) harfi ile gösterilen 375,67 m²liktoplamda908,37m² lik alana ait kadastro harici taşınmazın davacı Metin Ayık (57901302344) adına tescil edilmesi talep edilmiştir.

Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşma tarihi 15/09/2026 günü saat:09:35'tir.

Mevkisi ve sınırları belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenler var iseTMK'nın 713 maddesi gereğince iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri hususunda ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02463597