Muğla'nın Köyceğiz ilçe Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in ardından Belediye Başkanı Ali Erdoğan'a da soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erdoğan hakkında, belediye personelinin ihbarını işleme almadığı, personelin yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialara ilişkin gerekli incelemeleri başlatmaması nedeniyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Ayrıca, müteahhit Metin Y. ve oğlu Melikcan Y. hakkında da gözaltı kararı verildi. Melikcan Y. gözaltına alınırken, Metin Y. ise firari olarak aranıyor.