İtalya’nın kuzeyindeki Dolomit Dağları, özellikle Seceda Dağı ve Odle Tepeleri ile her yaz binlerce turisti ağırlıyor. Ancak bu doğal güzellikler sosyal medya sayesinde ün kazandıkça, bölge sakinleri ve çiftçiler için hayat giderek zorlaşıyor. Son olarak, bir günde yaklaşık 8 bin kişinin patikaya gelmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Sosyal medyada popülerleşen manzaraları yakalamak isteyen turistlerin oluşturduğu uzun kuyruklar, hem çevre kirliliğine hem de aşırı kalabalığa neden oldu. Özellikle çayırların çöplerle dolması ve patikaların terk edilmiş hâle gelmesi üzerine yerel çiftçiler harekete geçti.

ÜCRET 5 EURO OLARAK BELİRLENDİ

Euronews'te yer alan habere göre; Temmuz ayının başında çiftçiler, Odle patikasına turnike yerleştirerek geçiş ücreti talep etmeye başladı. 5 euro olarak belirlenen ücret, çocuklar ve yerel sakinler dışında tüm ziyaretçilere uygulanıyor. Nakit veya kartla ödeme alınırken, bölgede görevli bir kişi süreci yönetiyor.

Çiftçiler, bu adımı ilk etapta bir "yardım çığlığı" olarak tanımladı. Ancak hiçbir resmi kurumdan geri dönüş alamadıkları için turnikeyi yeniden devreye soktular. Amaçlarının, arazilerine verilen zararı telafi etmek ve yamaçların bakımını finanse etmek olduğunu belirttiler.

TURNİKE KISA SÜRE SONRA KALDIRILDI

Turnike kısa sürede doğa parkı yetkilileri tarafından devre dışı bırakılmış olsa da, sistemin tekrar aktif hâle getirilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Dağ rehberleri ve turizm dernekleri bu uygulamayı eleştirerek, “Eğer her toprak sahibi aynı yolu izlerse ne olur?” sorusunu gündeme taşıdı.

Turizm dernekleri ayrıca, ziyaretçileri turnikeden geçmenin zorunlu olmadığı konusunda bilgilendirmek için görevliler yerleştirdi. Hatta panaromik noktaya ulaşmak isteyenlere alternatif ve biraz daha uzun bir rota öneriliyor.

FARKINDALIK YARATMAK AÇISINDAN ÖNEMLİ Mİ?

Öte yandan, yerel gruplar bu tartışmalı girişimin farkındalık yaratmak açısından önemli olduğunu düşünüyor. Çevreye zarar veren turist davranışlarının kontrol altına alınması gerektiğini belirten uzmanlar, bu tarz müdahalelerin konuyu kamuoyunun gündemine taşıdığını savunuyor.

Bazı çevreler, Apple'ın bu doğal güzelliklerin tanıtımında istemeden büyük rol oynadığını öne sürüyor. Zira Seceda Dağı’nın fotoğrafları, iOS 7’nin duvar kağıdı ve iPhone 15 tanıtım videosunda kullanılmıştı. Bu tanıtımların ardından bölgeye olan ilginin hızla arttığı ifade ediliyor.

Artan turist yoğunluğu nedeniyle bölge sakinleri ve turizm yetkilileri daha kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Hatta bazı gruplar, yaz aylarında fiyatların artırılması ya da zirveye erişimin yoğun sezonda tamamen kapatılması gerektiğini savunuyor.