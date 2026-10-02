Amerika Birleşik Devletleri’nin Nebraska eyaletinde bulunan Monowi, nüfusuyla dünyanın en sıra dışı yerleşimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bir dönem yaklaşık 130 kişinin yaşadığı köyde bugün yalnızca bir kişi hayatını sürdürüyor.

Monowi’nin nüfusu 1930’lu yıllarda en yüksek seviyesine ulaştı. Fakat yıllar içinde özellikle gençlerin iş ve daha hareketli bir yaşam için büyük şehirlere taşınmasıyla köy giderek boşaldı. 2000 yılına gelindiğinde yerleşimde yalnızca Rudy ve Elsie Eyler çifti kalmıştı.

Rudy Eyler’in 2004 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Elsie Eyler, Monowi’nin tek sakini oldu.

TEK SAKİN, TEK SEÇMEN, TEK BELEDİYE BAŞKANI

Elsie, köyde yalnızca yaşayan kişi değil, aynı zamanda belediye başkanı olarak da görev yapıyor. Tek seçmen olması nedeniyle kendisini belediye başkanı seçen Elsie, yerleşimdeki dört sokak lambasının giderlerini karşılamak için gerekli vergileri de topluyor.

Bununla birlikte köydeki içki ruhsatını düzenleme yetkisi de yine kendisine ait.

KÖYÜN SON İŞLETİMESİNİ DE O ÇALIŞTIRIYOR

Monowi’de faaliyetini sürdüren tek işletme ise "Monowi Tavern". Elsie tarafından işletilen mekân, çevredeki yerleşimlerden gelenlerin yanı sıra bölgeden geçen sürücülerin de uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Bir zamanlar hareketli bir yerleşim olan Monowi, bugün tek sakiniyle varlığını sürdürürken, Elsie de köyün günlük yaşamını ve geçmişten kalan izlerini korumaya devam ediyor.