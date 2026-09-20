Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde dün akşam saatlerinde yürekleri dağlayan bir kaza meydana geldi.

SU DOLU MENFEZE DÜŞTÜLER

Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Yusuf Erdem Arslan ile 9 yaşındaki arkadaşı Z.S.G., köyde bulunan eski bir değirmenin yakınlarında oyun oynadıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle su dolu menfeze düştü.

ÇEVREDEKİLER SUDAN ÇIKARDI

Menfezde boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar hızla yardıma koşarak çocukları sudan çıkardı. İhbar üzerine adrese kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuklardan 6 yaşındaki Yusuf Erdem Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

9 YAŞINDAKİ Z.S.G.'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanede ilk tedavisi yapılan 9 yaşındaki Z.S.G. ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuğun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı.