Abruzzo bölgesindeki bu küçük köy, sadece manzara değil, somut bir gelecek vadediyor. Belediye, yerel ekonomiyi canlandırmak için kesenin ağzını açtı.

3 yıl boyunca her yıl 8.000 euroya kadar (toplam 24.000 euro) nakit desteği,

Köyde bir işletme açmak isteyenlere tek seferlik 20.000 euroya kadar sübvansiyon,

Konaklama masraflarını dert etmeyin; belediye evleri neredeyse ücretsiz denecek rakamlara kiralıyor.

Köy, sıradan bir yerleşim yeri değil. Restore edilmiş tarihi evlerin otel odası gibi kullanıldığı "yaygın otel" (albergo diffuso) modeliyle dünya çapında tanınıyor. 1250 metre rakımda, Gran Sasso Milli Parkı'nın kalbinde yer alan bu köyde yaşamak, her sabah ortaçağ atmosferine uyanmak demek.

Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için belirlenen bazı kritik kurallar var:

Yaş Aralığı: 18 ile 40 yaş arası aktif bireyler.

Oturum: İtalyan, AB vatandaşı veya AB'de uzun süreli oturma izni olan yabancılar.

Taahhüt: Köye yerleşenlerin en az 5 yıl boyunca orada kalması ve mesleki bir faaliyet geliştirmesi bekleniyor.

Öncelikli Meslekler: Tur rehberliği, market işletmeciliği, temizlik ve bakım personeli ile yerel ürün üreticileri.