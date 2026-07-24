Almanya'nın Augsburg kentinde yer alan ve 1521 yılında kurulan dünyanın en eski sosyal konut kompleksi Fuggerei, 500 yılı aşkın süredir değişmeyen kurallarıyla dikkat çekiyor. Yoksul ve ihtiyaç sahibi kent sakinlerine yuva olan bu tarihi yerleşkede yıllık sembolik kira bedeli sadece 0,88 euro (yaklaşık 47,45 TL) olarak uygulanıyor.

Tüccar Jakob Fugger ve kardeşleri tarafından kurulan Fuggerei, alanında dünyanın ilk ve en köklü sosyal konut projesi kabul ediliyor. Kapalı bir köy yapısını andıran bu özel kompleksteki 67 binada yer alan toplam 142 konutta bugün yaklaşık 150 kişi yaşamını sürdürüyor. Yarım asrı aşkın bir süredir uygulanan bu sembolik kira geliri kuralı günümüzde de titizlikle korunuyor.

3 TEMEL ŞARTI VAR

Fuggerei'de sembolik bir ücretle ikamet edebilmek için adaylarda oldukça katı şartlar aranıyor. Başvuru yapacak kişilerin taşıması gereken 3 temel kriter şu şekilde sıralanıyor:

Augsburg yerlisi olmak

Ekonomik olarak ihtiyaç sahibi bulunmak

Katolik inancına mensup olmak

Bu üç temel kriterin yanı sıra, konut sakinlerinden manevi bir yükümlülük de bekleniyor. Bölgede yaşayanların, kompleksin kurucusu olan Fugger ailesinin ruhu için günde 3 vakit doa etmesi gerekiyor.

SİSTEM GELİRLERLE AYAKTA KALIYOR

Konut sakinlerinden tahsil edilen sembolik kiralar, tarihi yerleşkenin yüksek bakım ve işletme giderlerini karşılamaya yetmiyor. Mülkiyet yönetimi Fugger Vakfı tarafından yürütülen alanın finansmanı; vakfa ait ormancılık faaliyetleri, gayrimenkul gelirleri ve kompleksi ziyarete gelen turistlerin ödediği giriş ücretleri ile sağlanıyor.