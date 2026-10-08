Taşların özellikle gece saat 22.00 civarında düşmeye başladığı belirtilirken, bazı evlerin çatılarında hasar oluştuğu ve birkaç kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Olayların nedenini araştırmak için köye gelen polis ekipleri, vatandaşlarla birlikte gece boyunca nöbet tutmasına rağmen taşların nereden geldiğini tespit edemedi.

HER GECE AYNI SAATLERDE BAŞLIYOR

Yerel basında yer alan haberlere göre köy sakinleri, taşların özellikle gece saat 22.00 civarında evlerin çatılarına düşmeye başladığını anlattı. Nereden geldiği anlaşılamayan taşların çıkardığı sesler nedeniyle köyde büyük bir tedirginlik yaşanırken, bazı aileler hava karardıktan sonra dışarı çıkmamaya başladı.

Olayların birkaç gece üst üste tekrarlanması üzerine köylüler çevrede araştırma yaptı ancak taşları atan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Bazı evlerin çatılarında hasar oluşması ve birkaç kişinin hafif yaralanması üzerine durum polise bildirildi.

POLİS VE KÖYLÜLER NÖBET TUTTU, TAŞLAR YİNE DÜŞTÜ

Şikayetlerin ardından polis, Appajipeta köyüne dört görevli göndererek gece devriyesi başlattı. Ancak iki gün boyunca sürdürülen kontrollere rağmen taşların düşmesi engellenemedi. Bunun üzerine köyden yaklaşık 20 genç, polis ekipleriyle birlikte yakındaki bir tepeye çıkarak çevreyi gözetlemeye başladı.

Köylülerin anlatımına göre herkes dikkatle etrafı izlerken evlerin çatılarına yeniden taşlar düştü. Nöbet sırasında şüpheli bir kişinin tespit edilememesi, olayların nasıl gerçekleştiği sorusunu yanıtsız bıraktı.

Polis, taşların birileri tarafından atılıyor olabileceği ihtimalini değerlendirirken olayların arkasında kimin bulunduğu henüz belirlenemedi. Gece saatlerinde yaşananlar nedeniyle tedirgin olan köy sakinleri ise taşların kaynağının bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyor.