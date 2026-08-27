İtalya’nın güneyinde yer alan tarihi Aliano kasabası, görenleri şaşırtan mistik mimarisiyle dikkat çekiyor. Uzaktan bakıldığında pencereleri gözü, dışa doğru uzanan bacası burnu ve kemerli kapısı ise ağzı andıran bu yapılar, adeta canlı birer insan yüzünü simgeliyor. Yerel halkın "gözleri olan evler" adını verdiği binalarda mimari simetri öyle ince düşünülmüş ki pencerelerin boyut ve konumuna göre yapıların ifadesi kimi zaman şaşkın, kimi zaman öfkeli ya da korkutucu bir hal alıyor.

EVLERİN ARKASINDAKİ ÜRPERTİCİ GERÇEK

Mimar Lodovico Alessandri'nin derinleştirdiği araştırmalara göre 18. ve 19. yüzyıllar arasında inşa edildiği tahmin edilen bu gizemli yapıların gerçek amacına dair kesin bir yazılı belge bulunmuyor. Ancak tarihçi ve uzmanlar, cephelerdeki bu çarpıcı simetrinin kesinlikle tesadüf olmadığını, evleri ve içinde yaşayanları kötü ruhlar ile nazardan korumak amacıyla tasarlanmış koruyucu maskeleri temsil ettiğini düşünüyor.

İNSAN YÜZÜ OLAN EVLER YAPIYORLAR

Zamanla yaşanan heyelanlar, bakımsızlık ve bölgeden göç edilmesi nedeniyle bu eşsiz yapılardan birçoğu ne yazık ki yıkılarak yok oldu. Geçmişte kasaba meydanında yan yana duran yüzlü evlerden geriye kalan son örnek ise skandal bir restorasyon projesinin kurbanı olmaktan son anda kurtarıldı.

Meydandaki son binanın yenileme projesinde, evin "burnunu" oluşturan tarihi bacanın sökülerek yerine banyo yapılması planlanmıştı. Neyse ki Alessandri'nin kararlı itirazları sonucunda mühendislik projesi son anda değiştirildi ve tarihi yapının insan yüzünü andıran o karakteristik cephesi korunabildi. Bugüne ulaşabilen yalnızca birkaç ikonik örnekten biri meydanda, diğeri ise kasabanın girişinde ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.