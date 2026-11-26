“Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” filminin yönetmeni Ahmet Uluçay’ın 1994 yılında katıldığı Siyaset Meydanı programının kaydı, ölümünün 17’nci yıl dönümüne günler kala sosyal medyada paylaşıldı. Bir kullanıcının yayımladığı 5 saat 40 dakikalık kayıt, Uluçay’ın köyde başlayan sinema yolculuğunu kendi sözleriyle anlatışını yeniden izleyiciyle buluşturdu.

Ali Kırca’nın sunduğu programda “Köy sinemacısı” olarak tanıtılan Uluçay, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünden geldiğini, ilkokul mezunu bir işçi olduğunu söylüyor. O tarihte 40 yaşında olan yönetmen, kendisine yöneltilen “Nereden aklına geldi sinema?” sorusuna ilişkin şu yanıtı veriyor: “İnsanın aklına gelmez ki, sinemayla birlikte doğar insan.”

“O GÜN ZEHİRLENDİM”

Uluçay’ın sinemayla tanışması, 1963 yılında henüz dokuz yaşındayken köyüne gelen bir gösterimle başlıyor. Karlı bir günde sınıfa uzun paltolu, fötr şapkalı bir adamın girdiğini anlatan Uluçay, öğretmeninin öğrencilerden 25 kuruş getirmelerini istediğini, parası olmayanların ücretini de kendisinin karşılayacağını söylediğini aktarıyor.

İzlediği filmin adını yıllarca aramasına rağmen bulamadığını söyleyen Uluçay, aklında kalan görüntüleri şöyle anlatıyor:

“Bir savaş sonrası filmiydi. Prag mıydı gördüğüm yoksa Viyana mıydı? Yıkılmış bir şehir, çapraz kadrajlar, ıslak parke yollar ve dokunaklı bir öykü sürüp gidiyor. Çok sordum, aradım; yani bu nedir, hangi filmdir bu? Bulamadım cevabını. O gün zehirlendim.”

Çocukluk arkadaşı İsmail Mutlu ile “Made In Anadolu” ve “Alâeddin’in Sihirli Lambası” adlarını verdikleri iki sinema makinesi yapan Uluçay, daha sonra kameranın arkasındaki yönetmenin işini keşfediyor. Köye Almanya’dan gelen bir kişiden aldığı makineyle, kısıtlı imkânlar içinde kısa filmler çektiğini ve Ankara Film Festivali’nde iki ödül kazandığını anlatıyor.

STÜDYODA MEDYA TARTIŞMASI

Uluçay’ın konuşması sırasında söz alan yönetmen Yusuf Kurçenli, program üzerinden medyaya eleştiri yöneltiyor. Kurçenli, “Medyanın korkunç bir tarafı var; en ciddi konuları bile müthiş popülerleştiriyor ve herkes biraz figüran haline geliyor” diyor.

Bunun üzerine Uluçay, yanında getirdiği filmleri göstererek onurlu bir iş yaptığını söylüyor. Ali Kırca ise Uluçay’ın köyde sinema yapan bir yurttaş olarak programa başvurduğunu belirtiyor ve şu açıklamayı yapıyor:

“Bu sinema tartışması içerisinde köyden bakışın ilginç olabileceğini düşündük. Bu bir bakış açısıdır, yoksa bir popülizm arayışı değildir.”

ATV’de 1994 yılında yayımlanan bölüm, Türk sinemasının 80’inci yılına ayrılmıştı. Yönetmenlerin, oyuncuların, yazarların, siyasetçilerin ve gazetecilerin katıldığı yayından bir yıl sonra Ayamama Deresi’nin taşmasıyla televizyon binası sular altında kalmış, kanal arşivi kullanılamaz hale gelmişti. Bölümün kayıtları ise programı evlerinde VHS kasetlere kaydeden izleyicilerin kişisel arşivlerinde kalmıştı.

TEPECİK’TEN FESTİVAL ÖDÜLLERİNE

1954 doğumlu Uluçay, ilk kısa filmi “Optik Düşler”i 1993’te çekti. “Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak”, “Bizim Köyün Orta Yeri Sinema”, “İnci Deniz Dibinde” ve “Kaza”nın da aralarında bulunduğu kısa filmlerin ardından, 2002 yapımı ilk uzun metrajı “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” ile Türkiye çapında tanındı.

2004’te vizyona giren film, biri karpuzcu, diğeri berber çırağı olan iki çocuğun sinema tutkusunu konu alıyor. Uluçay’ın yaşadığı Tepecik köyünde amatör oyuncularla çekilen yapım; İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film, San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü, SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde ise En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini kazandı. Film, Ankara ve Karadeniz film festivallerinden de ödüllerle döndü.

Siyaset Meydanı’nda medya eleştirisiyle tartışmaya katılan Yusuf Kurçenli de filmin 2004 yılında İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film seçildiği jüride yer alıyordu.

ANISINA ÖZEL GÖSTERİMLER

Uluçay, 2007’de “Bozkırda Deniz Kabuğu” filmine başladı ancak sağlık sorunları nedeniyle çalışmayı sürdüremedi. Beyin tümörü teşhisiyle tedavi gördüğü İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, 30 Kasım 2009’da 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Yönetmenin anısına D-Smart GO’da 23 Kasım–4 Aralık tarihleri için “Ahmet Uluçay Anısına” kategorisi oluşturuldu. Kanal D, “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” filmini Uluçay’ın 17’nci ölüm yıl dönümü olan 30 Kasım Pazartesi günü saat 16.45’te yayımlayacağını duyurdu. Film, aynı gün saat 18.10’da MovieSmart Türk’te de gösterilecek.