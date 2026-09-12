Yardım çalışanlarının aktardığı bilgilere göre, Yemen’in batısında Husi güçlerinin ani ilerlemesi sonucunda yaklaşık 50 bin kişi yerinden edildi.

Birçok köyün boşaltıldığı ve ailelerin cephe hattına yakın bölgelerde gıda malzemelerinin tükenmesiyle mahsur kaldığı bildirildi.

Orta Doğu’nun en yoksul ülkesindeki siviller, dünyanın en önemli nakliye yollarından biri üzerindeki küresel kontrol mücadelesinin kurbanı haline gelirken, bu durum Yemen’in kesintili çatışmalarını bitmeyen bir savaşa dönüştürme tehdidi yaratıyor.

İran destekli Husi milisleri, bu hafta gerçekleştirdikleri hızlı bir ilerlemeyle Kızıldeniz sahilindeki bir dizi kasabayı ABD ve Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetiyle bağlantılı güçlerden ele geçirdi.

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, pek çok kişi 150 bin kişinin ölümüne yol açan ve birçoğunu kıtlığın eşiğine getiren tam kapsamlı iç savaşa geri dönülmesinden endişe ediyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), cuma günü yaptığı açıklamada, Taiz ve Hudeyde valiliklerinde 46 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

EVLERİNDE NE VARSA TOPLAYIP KAÇIYORLAR

Birçok aile için bu durum, evlerinden edilmelerinin ikinci veya üçüncü kez yaşanması anlamına geliyor.

IOM’nin Kahire’deki Orta Doğu ve Kuzey Afrika sözcüsü Joe Lowry, şehirlerden eşyalarıyla ayrılan çok sayıda insan gözlemlendiğini, çatışmaların kilit yolları kestiğini ve bazı bölgelerde telefon hatlarının kesik olduğunu belirtti.

En acil ihtiyaçların acil barınma, nakit yardımı, gıda, içme suyu, ev eşyaları, sağlık ve koruma hizmetleri olduğunu vurgulayan Lowry, sivillerin yenilenen cephe savaşı, hava saldırıları, top atışları ve büyük ölçekli yerinden edilmelerin yükünü çektiğini ifade etti.

Kaçanların birçoğunun kabuklama ve cephe ilerlemeleri nedeniyle ani bir şekilde ayrıldıktan sonra çok az eşyayla vardığını belirten Lowry, durumun hızla değişen toprak değişimleri, nüfus hareketleri ve toplulukların daha fazla tırmanış endişesiyle son derece akışkan ve belirsiz olduğunu kaydetti.

Husi ilerlemesi beklenmedik ve hızlı bir şekilde gerçekleşirken, özellikle küresel kahve ticaretinin doğum yeri olarak kabul edilen stratejik liman kenti Mocha’nın düşüşü dikkat çekti.

Mocha’dan gecenin yarısında ayrılan 46 yaşındaki Muhammed, Agence France-Presse’e şehirde "kıyamet" atmosferi olduğunu belirtti.

Güneydeki hükümet kontrolündeki Aden şehrine doğru yola çıkan bir diğer kişi olan Mücahid Tahami, kaçmaya çalışan bazı ailelerin çete yağmalarının kurbanı olduğunu söyledi.

Bazı kişiler motosikletlerle zamanında kaçmayı başardıklarını aktarırken, diğer aile üyelerinin şanslı olmadığını ve mahsur kaldığını ifade etti.

HUSİLER'DEN YILDIRIM TAARRUZU

Bu hafta kıyı açıklarındaki adalar da dahil olmak üzere kilit bölgelerin kontrolünü ele geçiren Husiler, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan hayati ticaret ve enerji rotası olan Bab el-Mendeb boğazının yakınında doğrudan bir varlık kazanmayı umuyor.

Boğazın adresi geleneksel olarak "gözyaşları kapısı" veya "keder kapısı" olarak çevrilirken, güçlü akıntıları ve rüzgarları Arap yarımadası ile Afrika’nın doğu kıyısı arasındaki geçişi asırlar boyunca tehlikeli hale getirdi.

Modern kargo gemilerinin geçişte fiziksel bir sorunu bulunmuyor. Ancak Husilerin bu doğal geçiş noktasını kapatması durumunda küresel ekonomi üzerindeki etkinin felaket olabileceği, gemilerin Afrika’nın güney ucuna yönelmek zorunda kalarak binlerce ekstra deniz mili ekleyeceği belirtiliyor.

Çatışmalar, haftalardır 80 dolar civarında işlem gören petrol fiyatının 100 doların üzerine çıkmasına şimdiden katkıda bulundu.