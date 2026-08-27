Malatya’da kayısıya alternatif olarak yetiştirilen kurutmalık domateslerde hasat ve kurutma dönemi hız kazandı. Tarlalarda olgunlaşan domatesler, toplandıktan sonra sergi alanlarına taşınarak güneş altında kurutuluyor. Kırmızıya bürünen tarlalar ise bölgedeki üretim hareketliliğini gözler önüne seriyor.

TARLALAR KIRMIZIYA BOYANDI

Malatya’nın kayısıyla öne çıkan Akçadağ, Darende, Doğanşehir ve Yazıhan ilçelerinde farklı ürünlere yönelik üretim çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda yetiştirilen kurutmalık domatesler, hem ürün çeşitliliğinin artırılmasına hem de çiftçilere yeni bir gelir kapısı oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Hasat edilen domatesler traktör ve çeşitli araçlarla geniş sergi alanlarına götürülüyor. Burada çoğunluğu kadınlardan oluşan mevsimlik işçiler tarafından ortadan ikiye ayrılan ürünler tuzlanıyor.

GÜNEŞİN ALTINDA 5-6 GÜN BEKLİYOR

Malatya’da kurutulan domatesler önce İzmir’e gönderiliyor, ardından buradan farklı ülke ve dünya pazarlarına ulaştırılıyor.

1500 TL YEVMİYEYLE ÇALIŞIYORLAR

Kurutmalık domates üretimi, bölgedeki tarımsal hareketliliğin yanı sıra mevsimlik istihdama da katkı sunuyor. Üretim döneminde yaklaşık 60 işçi, mayıs ayından ekim ayına kadar çeşitli aşamalarda görev alıyor.

İşçilerin sabah saat 06.00’da başladıkları mesaiyi 17.00’ye kadar sürdürdüğünü belirten Hacı Polat, günlük yevmiyenin yaklaşık 1500 TL olduğunu ifade etti.