Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Fatih Karakullukçu imzalı ve 14 Mart 2025 tarihli, “2025-26 Eğitim-Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Planlamasında Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı talimat, Teftiş Kurulu, Strateji Geliştirme ve Bilgi İşlem Kurulu ile 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderildi.

EĞİTİMDEN KISILACAK

Taşımalı eğitime son 5 yılda 22.7 milyar TL harcayan MEB, köy çocuklarının taşınarak okullara erişiminin, ‘Sorunsuz’ ve ‘Ekonomik” şartlarda sağlanmasını istedi. İklimi elverişsiz, öğrenci taşıma maliyetli yüksek ilçelerde, ne yapılacağına 3 ile 11 kişilik Taşımalı Eğitim Komisyonları karar verecek. Köylerde zorunlu eğitim çağındaki çocukların sayılıp, okulların açılıp-açılmaması belirlenecek. Okulu kapalı köyden, ilçedeki okullara taşınacak çocuk sayısı ve köyün okula uzaklığının maliyeti hesaplanacak. Taşımalı eğitim için 50 km olan uzaklık sınırı önce 30 km’ye düşürüldü. Şimdi 30 km’den uzak köylerdeki öğrenciler, pahalıya gelirse taşınmayacak.

ARAÇ SAYISI DÜŞÜRÜLECEK

Karakullukçu imzalı talimatta, “Öğrenci taşınması ekonomik olmayan, iklim ve ulaşım şartları taşınmaya elverişsiz ise köy çocukları yatılı okullara ve pansiyonlara zorunlu yerleştirilecek. Öğrenciler yerleştirilirken, bir köyün tamamen taşıma kapsamından çıkarılması veya araç sayısının azaltılması gibi ekonomik kriterlerle hareket edilecek. Öğrencilerin tamamı yatılı okullara sığmazsa geride kalanlar bir araçla taşınacak” denildi.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Fatih Karakullukçu

Zorova Köyü’nün yolunu yürüyen öğretmen olur

Diyarbakır-Sur İlçe kırsalındaki Zorova İlkokulu’na alınacak ücretli öğretmen adaylarından istenen başvuru şartı pes dedirtti. 18 öğrencisi olan Zorova Mezra İlkokulu’nda 1. sınıf öğretmeni yok. Sur ilçesine uzaklığı 22 km olan okula sözleşmeli bir öğretmen alımı yapılacak. Sur Milli Eğitim Müdürlüğü ücretli öğretmenlik için başvuracak adaylara 18 km öğrenci servisine binme ve sonra köye ulaşmak için kalan 3 km’de ise başının çaresine bakma şartını kabul etmeyi, başvuru kriterleri arasına aldı.

Sur Milli Eğitim Müdürlüğü bu şartı kabul eden bir öğretmen bulmak için 16 Nisan 2025 tarihinde ilana çıktı. İlanda, “Zorova İlkokulu’nun 1. sınıf öğretmeni ihtiyacı bulunmaktadır. Şehir merkezine uzaklığı 22 km’dir. Satı Köyü’ne kadar 19 km servisle, kalan 3 km’yi de kendi imkanları ile gidecektir. Eğitim veya fen edebiyat fakültesi mezunları bu şartla başvurabilir” denildi.

Devlet baba öğretmeni yarı yolda bıraktı

Fen kendisi gidecek

MEB’in yaptığı yeni düzenleme, Anadolu Lisesi ile meslek lisesi olan yerlerde yaşayan ama fen lisesi kazanan öğrencileri de etkileyecek. Fen lisesi kazanansa da öğrenci, toplu taşıma olmaması şartıyla taşınacak. Yaşadıkları yer dışında bir Anadolu veya meslek lisesi kazanan öğrenciler taşınmayacak.

İmam hatipe parasız

Yaşadığı yerde İHO olmayıp da bu okulda okumak isteyen öğrenciler, eşleştirildikleri İHO’lara parasız taşınacak. Toplu taşıma varsa taşınmayacaklar. Öğrenci eğer eşleştirilen İHO’dan başka bir İHO’ya gitmek isterse, servisler onu da taşımayacak.

1 MİLYON ÇOCUK YOLLARDA

Türkiye’de 618 bin 56’sı ilköğretim, 394 bin 644’ü lise, 1 milyon 12 bin 700 çocuk, eğitim için köyden kente servislerle taşınıyor. 6-10 yaş arası ilkokul öğrencilerinin en çok taşındığı 3 il Şanlıurfa, Diyarbakır ve Van iken, 10-14 yaş arası ortaokul öğrencilerinin en çok taşındığı iller Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van ve Şırnak.

İŞTE O BELGE

Köy çocuklarına para yok

Seçim öncesi köy okullarının açılma şartını köyde 10 çocuk olmaktan 5’e düşüren MEB, yeni bir karar aldı. Buna göre bir köyde 10 ilkokul ve 9 ortaokul öğrencisi varsa öğrencilerin tamamı tek araçla ve ekonomik olarak ilçeye taşınacak.

Bir tas çorba esirgendi

Kaynaştırma ve engelli öğrenciler, taşıma kapsamında değerlendirilmezken, okula nasıl ulaşacakları belirtilmedi. Taşıma kapsamı dışında olup da kendi imkanlarıyla ilçedeki okula giden köy çocuklarına, ücretsiz öğle yemeği de yok.