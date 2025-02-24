Devlete gelir sağlamak için satış ve kiralama sırası mera ve yaylara geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı mera ve otlakların satışına, kiralanmasına onay veren bir genelge yayımladı. Buna göre, yüzyıllardır köylülerin hayvanlarının otlak alanı olan yerler, isteyenlere satılacak ya da kiralanacak.

Bakanlık Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 30 Ocak 2025 tarihinde gönderilen genelgede, mera, yaylak ve kışlakların otlatma mevsimi Rize için 15 Mayıs-31 Ekim olarak belirlendi. Genelgede ihtiyaç fazlası olduğu belirlenen mera/yaylak alanlarının mevsimlik kiralamasını ise kaymakamlıklar yapacak.

BİZ UZAKTAN BAKACAĞIZ

Göçer hayvancılık yapan çiftçiler, kiralama talebi için en az 60 gün önce talepte bulunabilecek. İzinsiz olarak meralara hayvan getirenler güvenlik güçleri tarafından çıkarılacak. Karadeniz köylüsü, genelgenin geri çekilmesini istiyor. Rizeli muhtarlar, “Tarihi ve kültürel geçmişini bilmeden alınan bu karar, yörenin huzurunu bozar. Geçmişte bu meralara bırakın yabancıların girmesi, kiralanması, ev yapması, komşu köylüler bile kullanamazdı. Şimdi bırakın komşu köylüyü parayı bastıran istediği merayı kiralayabilecek, gerçek sahipleri uzaktan bakacak” ifadelerini kullandı.