Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurttaşlar, TBMM Dikmen Kapısı önünde yaptıkları açıklamada, yasanın geri çekilmemesi halinde kararlılıklarını sürdüreceklerini vurguladı.

Cemal Süreya Parkı’nda 14 gündür gece gündüz nöbet tutan köylüler, kanun teklifinin yaşam alanlarını yok edeceğini belirterek, mücadelelerini açlık greviyle sürdüreceklerini duyurdu.

Grup adına konuşan Esra Işık, “Bu yasa geri çekilene kadar açlık görevindeyiz. Bizi göz göre göre öldürecekseniz kendiniz bilirsiniz. ‘Biz bu topraklar için ölürüz de dönmeyiz’ demiştik. ‘Ölmek var, dönmek yok’ dedik. Dönmüyoruz!” dedi.

Işık, konuşmasında şunları söyledi: “Her şeyimizi feda ettik. Evde gebe ineğimizi, ailelerimizi, topraklarımızı bıraktık ama bizi ne gördünüz ne duydunuz. Bu yasa, bizim ölüm fermanımızdır. Herkes bilsin, bu yasa geçerse biz yok oluruz, üretim yok olur, toprak yok olur, yaşam yok olur.”,

'ATATÜRK'ÜN MECLİSİ'NDE BİZİM ADIMIZA KARAR VEREMEZSİNİZ'

Köylülerden Ayişe Günay, “Atatürk’ün Meclisi’nde, halkın Meclisi’nde siz bizim adımıza karar veremezsiniz. Yaşam hakkımızı elimizden alamazsınız. Bu yasayı geçirtmiyoruz, izin vermiyoruz. Yasayı geri çekmezseniz, bu saatten sonra yemiyoruz, içmiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.Nejla Işık ise, “Bir aydır haykırıyoruz ama o kulaklar bizi ne duydu ne gördü. Zeytinimiz, toprağımız elimizden gidecek. Siz bize ‘ölün’ diyorsunuz. Biz de diyoruz ki, ‘Açlık grevine giriyoruz’” sözleriyle mücadele kararlılıklarını ifade etti.Köylüler, kanun teklifinin geri çekilmesi talebiyle nöbetlerine ve açlık grevine devam edeceklerini belirtti.