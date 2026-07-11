Brezilya’nın Amazon bölgesindeki Pará eyaletine bağlı Santarém köyünde, sel mevsiminde dış dünyayla bağlantısı kesilen 5 bin yerel halkın ulaşım sorununu çözmek adına 375 metre uzunluğunda ve sadece 2,5 metre genişliğinde bir ahşap köprü inşa edildi.

Ancak haziran ayında açılışı yapılan bu mütevazı köprü, yaklaşık 18 milyon 340 bin Türk Lirası’na (1,97 milyon Brezilya Reali) mal olması ve teknik detaylarındaki şeffaflık eksikliği nedeniyle ülkede büyük bir kamuoyu tartışması başlattı.

Bölge halkının sel felaketlerine karşı 30 yılı aşkın süredir beklediği ve özellikle öğrencilerin, çiftçilerin ulaşımı için hayati önem taşıyan projenin tamamı belediye bütçesinden karşılandı. Yalnızca yayalar, bisikletliler ve motosikletlilerin geçişine uygun olan dar ahşap köprünün metrekare maliyetinin yaklaşık 48 bin Türk Lirası'na (5.200 Brezilya Reali) denk gelmesi, kamu kaynaklarının kullanımı açısından dikkat çekici bulundu.

Yapılan harcamanın büyüklüğüne rağmen belediyenin resmi açıklamalarında köprünün taşıma kapasitesi, kullanılan ahşabın türü, kullanım ömrü ve Amazon'un zorlu iklim şartlarına karşı nasıl bakımdan geçirileceğine dair teknik verilere yer verilmemesi eleştirilere neden oldu.

Yerel makamlar köprünün bölgeyi izolasyondan kurtardığını savunurken, projeye harcanan milyonların şeffaf bir şekilde denetlenmesi gerektiği yönündeki tartışmalar sürüyor.