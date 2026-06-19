

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyünün Konak mezrasında yaşayan vatandaşlar, Hani Yaylası'ndan köye su ulaştıran sulama kanalını her yıl imece usulüyle temizlemek zorunda kalıyor. İlkbahar ve yaz aylarında kazma ve küreklerle yürütülen çalışmalar, sel suları, heyelanlar ve toprak kaymaları nedeniyle daha da güçleşiyor.

Köylüler, sık sık tıkanan kanal nedeniyle tarım arazilerinin yeterince sulanamadığını ve bunun da üretimi tehdit ettiğini belirtiyor.

MUHTARDAN KALICI ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Ortaç köyü muhtarı Nejdet Derinsu, yaşanan sorunun çözümü için ilgili kurumlarla görüşmeler yaptıklarını söyledi. Derinsu, "Sadece Konak mezrası değil, Ortaç merkez ile Kargılı, Kapılı ve Gümüşlü mezralarını kapsayan taleplerimizi ilgili kurumlara ilettik. Yetkililer bölgede inceleme yaptı ve mağduriyetin giderilmesi için çalışma yürütüleceğini bildirdi" dedi.

"HER YIL AYNI SORUNU YAŞIYORUZ"

Köy sakinlerinden Nazım Kağan, ilkbahar yağışlarının ardından meydana gelen sellerin yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki sulama kanalını kullanılamaz hale getirdiğini ifade etti. Kanalın binlerce hektarlık tarım arazisinin sulanmasında hayati öneme sahip olduğunu belirten Kağan, "Bu kanal sayesinde binlerce hektarlık alanı suluyoruz. Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Köy halkı olarak kazma ve küreklerle kanalı açmaya çalışıyoruz. Kanalın programa alınmasını, betonla kaplanarak kalıcı hale getirilmesini ve köyümüze düzenli su verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

AĞUSTOSTA SUSUZLUK RİSKİ BÜYÜYOR

Kanal temizleme geleneğinin yıllardır sürdüğünü anlatan Kağan, doğal afetlerin her geçen yıl çalışmaları daha da zorlaştırdığını söyledi. Yayladaki derenin debisinin yüksek olmasına rağmen suyun önemli bir bölümünün taş ve toprak arasında kaybolduğunu vurgulayan Kağan, "Doğa olayları nedeniyle her geçen yıl işimiz daha da zorlaşıyor. Yayladaki dere coşuyor ancak suyun büyük bölümü taşların ve toprağın arasında kayboluyor. Ağustos ayında köy susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Meyve ağaçları ve tarım arazileri susuzluktan zarar görüyor. Su kaynaklarımız var ancak köye ulaşana kadar büyük ölçüde kaybediliyor" ifadelerini kullandı.

TARIMSAL ÜRETİM TEHLİKE ALTINDA

Yaklaşık 15 kişilik ekiple 10 gündür kanal açma çalışması yürüttüklerini belirten Kağan, önlerinde en az 10 günlük daha yoğun bir çalışma süreci bulunduğunu söyledi. Buna rağmen köye ulaşacak su miktarının belirsiz olduğunu kaydeden Kağan, "Önümüzde en az 10 günlük daha çalışma var. Buna rağmen köye ne kadar su ulaşacağı belli değil. Ot biçme zamanı geldi ancak arazilerimiz kurudu. Yetkililerden buraya boru hattı döşenmesini ve kalıcı çözüm üretilmesini istiyoruz. Aksi halde köyümüzde sebzecilik, meyvecilik ve tarımsal üretim tamamen sona erebilir" dedi.

KÖYLÜLER BORU HATTI VEYA BETON KANAL İSTİYOR

Bölgede yaşayan Emrah Kağan ise her yıl mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 20 gün boyunca kanal temizleme çalışması yaptıklarını belirtti. Zorlu arazi koşullarında çalıştıklarını dile getiren Kağan, mevcut kanalın yalnızca kısa süreli çözüm sunduğunu ifade ederek, "Tamamı uçurumlarla çevrili zorlu bir bölgede çalışıyoruz. Açtığımız kanal ancak kısa süreli ihtiyacımızı karşılıyor. Otlarımız, bağ ve bahçelerimiz susuzluktan kuruyor. Bu nedenle kanalın betonla kaplanması ya da boru sistemiyle yenilenmesi gerekiyor" diye konuştu.