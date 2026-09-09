Dünyanın en zengin lityum rezervlerinden birine ev sahipliği yapan Brezilya'da, devasa bir madencilik projesi yargı engeline takıldı. Brezilya mahkemesi, "Lityum Vadisi" olarak bilinen bölgedeki 109 milyon tondan fazla değerli kayaç içeren Grota do Cirilo lityum yatağındaki faaliyetleri tamamen durdurarak işletmeci firma Sigma Mineração SA’nın çevre izinlerini iptal etti.

Alınan radikal kararın arkasında doğrudan ekolojik gerekçelerden ziyade, maden çalışmalarının bölgedeki yerel halkın yaşam kalitesini ve sağlığını doğrudan tehdit etmesi yatıyor.

Sanayi devinin Bau yerleşim alanının hemen yanı başında başlattığı devasa madencilik faaliyetleri, bölge halkını sürekli gürültü ve yoğun toz bulutuyla karşı karşıya bıraktı. Kararı açıklayan hakim, maden kompleksinin aralıksız çalışmasının, yerleşim yerine sadece birkaç kilometre uzaklıkta sürekli patlatma ve kazı yapmasının bölge sakinleri için ciddi bir zarar riski oluşturduğunu vurguladı.

Yargı kararıyla birlikte Minas Gerais eyaletinin çevre hizmetleri idaresine, madencilik şirketine yeni bir çalışma belgesi veya ruhsat vermesi de kesin olarak yasaklandı.

KÖYÜ KÖLELİKTEN KAÇANLARIN TORUNU OLUŞTURUYOR

Madenin sınır komşusu olan Bau topluluğu, 16. yüzyılda kölelikten kaçanların torunları tarafından kurulan ve "quilombola" olarak adlandırılan özel koruma altındaki yerleşimlerden biri olarak biliniyor. Brezilya devletinin bu toplulukların huzurunu ve toprak bütünlüğünü sıkı yasalarla koruması, sanayi şirketlerinin bölgedeki işini zorlaştırıyor. Mahkeme, bu özel durum nedeniyle yerel halkın yaşam alanlarını etkileyen kapsayıcı ve bağımsız bir çevresel etki değerlendirmesi yapılmasını şart koşuyor.

64 MİLYON TONLUK REZERV ÇALIŞMASI DA DURDURULMUŞTU

Yüksek oranda lityum oksit içeren 100 milyon tonu aşkın rezerv üzerinde çalışan şirket, bu kararla birlikte son aylarda ikinci büyük darbesini almış oldu. Temmuz ayında da komşu kentlerdeki ihlaller nedeniyle faaliyetleri durdurulan şirket, o dönem suçlamaları reddedip yerel yetkililerle anlaşarak üretime yeniden başlamıştı.

Ancak son mahkeme kararı, madendeki çarkları uzun süre durdurabilir. Brezilya daha önce de Pará eyaletindeki 64 milyon tonluk manganez rezervinde üretimi dondurarak yer altı kaynaklarına erişimi engellemişti.