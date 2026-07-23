İstanbul’un en değerli semtlerinden Şişli’ye rezidans diken, Ordu’un doğa harikası Perşembe Yaylası’na maden açan Emrullah Turanlı, bu kez Eskişehir’i gözüne kestirdi. 1979 hektarlık (2 bin 640 futbol sahası büyüklüğündeki) alanda siyanürlü altın arayacak olan Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı ve Taşzemin firmasının temsilcileri Halkı Bilgilendirme Toplantısı için Eskişehir’in Büyükova beldesine gelecekti. Firma yetkililerine tepki gösteren köylüler, şirketi beldeye almadı ve toplantının yapılmasına izin vermedi.

MÜCADELE SÜRECEK

Bilgilendirme toplantısının yapılacağı alanda toplanan yüzlerce köylü ellerindeki dövizlerle ve sloganlarla firma yetkililerini protesto etti ve beldeye sokmadı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı alanda köylüler adeta miting yaptı ve iktidara “Holdingleri değil, doğayı koru” diyerek tepki gösterdi. ‘Köyümüzde maden istemiyoruz’ pankartı açan köylüler, çocuk yaşlı demeden güneşin altında bekleyişlerini sürdürdü. SÖZCÜ’ye konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Doğa katliamına izin vermeyiz, bilgi de istemiyoruz. Doğayı katletmeyi hedefleyenler şimdi de Eskişehir’e göz dikti sonuna kadar direneceğiz” dedi.

Emrullah Turanlı’nın firmaları Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Büyükova beldesinde ‘Esence Altın Gümüş Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi’ni kurmak istiyor. Bu amaçla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Firma, Esence ve Uyuzhamam köylerinde 8 yıl sürecek projeyle yılda 12 ay, ayda 26 gün ve günde 24 saat çalışma yapılacak olan alanda siyanür ile altın arayacak. Açık ocak alanı 161 hektar 215 futbol sahası olacak.

1 tonda 0.9 gram altın için

Yörede ton başına 0.9 gram altın ve 3.92 gram gümüş rezervi olduğu hesaplandı. Üretim süreci boyunca 335 milyon 472 bin 760 ton kazı yapılacak. Planlanan ruhsat sahasında, Taşzemin firması tarafından ‘ÇED gerekli değildir’ raporu alındı ancak köylülerin açtığı dava sonucu bu karar Danıştay tarafından iptal edildi. Firma şimdi tekrar ÇED için başvurdu.