Tokat'ın Günevi (Dive) Köy'nde çekimleri yapılan ve TRT için hazırlandığı söylenen "15’liler" dizisinin seti, yerel halkın şikayetleriyle mahkemelik oldu. Köy Muhtarı Önder Konuk, çekim ekibinin Topçam Yaylası’ndaki 515 dönümük mera alanını tahrip ettiğini ve arkasında büyük bir çevre kirliliği bıraktığını öne sürdü.

"HAYVANLARIMIZ TEHLİKE ALTINDA"

Konuk, geçen yıl başlayan çekimler sırasında yaylaya siper ve mevziler kazıldğını, bunun sonucunda meranın kullanılamaz hale geldiğini savundu. Alanda binlerce lastiğin yakıldığını ve atıkların çevreye saçıldığını belirten Konuk, "Köyümüzde 500-600 büyükbaş, bine yakın küçükbaş hayvan var. Lastik telleri ve çöpler yüzünden hayvanlarımız tehlike altında. Bütün pisliği bırakıp gittiler. Burayı tertemiz olacaklarını ve turizme kazandıracaklarını söylemişlerdi, eski haline getirilmesini istiyoruz" dedi.

Konu ilk olarak İl Özel İdaresi’ne taşınsa da bir sonuç alınamadığını belirten Konuk, yetkililerden kendilerine "Sen devlete karşı mı geliyorsun? Bu filmi TRT çekiyor" şeklinde yanıt alındığını ileri sürdü.

KÖYE YAPILAN YATIRIMLAR DURDU

Valilik ve İl Genel Meclisi nezdindeki girişimlerin de yanıtsız kalması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Konuk, takipsizlik karının çıktığını ve yapılan itirazın da reddedildiğini söyledi.

Kararların ardından film şirketine doğrudan dava açılacağını duyuran Konuk, şikayetlerinin ardından köye yapılması planlanan kamu yatırımlarının da durdurulduğunu iddia etti.