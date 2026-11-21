İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki sakin bir yerleşim yeri olan Barnham köyü sakinleri, hükümetin bölgelerine sığınmacı kampı kurma planını protesto etmek amacıyla Birleşik Krallık'tan ayrılmak için sembolik bir referanduma gitti.

İşçi Partisi hükümetinin yaklaşık 1000 erkek sığınmacıyı köyün hemen yanındaki kullanılmayan eski bir Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üssüne yerleştirme kararı, tarihi Thetford kasabasına sadece yaklaşık 5 kilometre mesafede yaşayan yerel halkta büyük tepki ve güvenlik endişesi yarattı.

Hükümetin ülke genelinde 3 bin 750 sığınmacıyı otellerden çıkarıp eski askeri kışlalara nakletme projesinin bir parçası olan bu karara karşı köy halkı, bugün toplum merkezinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

YASAL BAĞLAYICILIĞI BULUNMUYOR

En fazla 500 kişinin katılabileceği ve sonuçları akşam saatlerinde açıklanacak olan oylamada köylüler, Birleşik Krallık'tan sembolik olarak ayrılarak kendi kendilerini "Barnham Bölgesi" ilan edip etmemeye karar verecek.

Yasal bir bağlayıcılığı bulunmayan bu girişim, daha önce benzer bir protesto oylamasıyla İngiltere'den ayrılıp kendi prensliğini ilan ederek dünya basınında yankı uyandıran Oxfordshire'daki Piddington köyünden ilham alıyor.

Barnham Sakinleri Derneği Başkanı Helen Beck, yaptıkları eylemin halkın tepkisinin gücünü göstermeyi amaçlayan barışçıl bir duruş olduğunu belirterek, Kraliyet'e bağlılıklarını koruduklarını ancak yetki sınırlarını aşan merkezi hükümete olan rızalarını geri çektiklerini ifade etti.

Beck ayrıca, Barnham'ın geçmişte ülkenin nükleer caydırıcılık unsurlarını depolamak gibi kritik bir ulusal riski üstlendiğini hatırlatarak, bugün karşılaştıkları bu duruma sessiz kalmayacaklarını vurguladı.