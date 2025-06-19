Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ve Akbelen ormanlarını korumak için altı yıldır 24 saat nöbet tutarak direnen köylüler, ormanlardan sonra sıranın yasa tasarısı ile zeytinliklerine geldiğini görünce isyan etti. Limak ve IC Holding’e adres teslim yasa ile zeytinliklerine el koymaya çalıştığını iddia eden köylüler, bugün akşam 50 kişilik bir grup ve avukatları ile TBMM’ne gidiyor.

AKP SEKRETERİ KARŞILADI

Köylüler perşembe günü komisyonda görüşülecek yeni ‘Limak-IC Holding Zeytin Yasası’ görüşmelerinde bulunmak istiyor. AKP Milas İlçe Başkanlığı’na giderek yasanın çekilmesi için parti yöneticileri ile görüşmek isteyen köylülere polis engel olmak istedi. SÖZCÜ’ye konuşan İkizköy Çevre Komitesi yöneticisi Esra Işık, “Binaya girdiğimizde yolumuz sivil polisler tarafından kesildi ve herkesin alınmayacağını söylediler. Bizden iki kişi görüşmeye girdi, ancak ilçe başkanı yoktu, derdimizi oradaki sekretere anlatabildik. ‘Biz sizi arayalım’ dediler telefonlarımızı bıraktık” dedi. Zeytin köylüleri Milas pazarına giderek basın açıklaması yaptı.

O krokilere SÖZCÜ ulaştı

AKP’li vekillerin verdiği yasa tasarısında yer alan İkizköy Akbelen’de kamulaştırılmak istenen zeytinlik

arsaların parsel numaraları ve krokileri, tasaya eklendi.