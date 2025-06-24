TBMM’ye sunulan enerji alanındaki torba kanunun 11. maddesi kabul edildi. Bu maddeyle zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasının önü resmen açıldı. Köylüler komisyona gelen teklifine tepki göstererek Ankara'ya geldi.
Zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasını öngören kanun teklifi, TBMM önünde Milas'tan gelen yurttaşlar tarafından Milas zeytinyağı ile protesto edildi.
Köylülerden biri, "Geçirtmeyeceğiz yasayı" dedi. Gazetecilere konuşan bir diğer köylü de "Maden istemiyoruz. Lambayla da fenerle de yaşamasını bilen insanlarız. Biz elektriksiz yaşarız, televizyonsuz yaşarız. Toprak elden gidince biz ölürüz. Toprağıma dokunma. Toprak zehirli su olacak herkes bilsin. Artık dayanamıyoruz, ölünceye kadar pes etmek yok.
82 YAŞINDAKİ TEYZE GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasını öngören kanun teklifini TBMM önünde protesto eden 82 yaşındaki Çanakkaleli vatandaş,"Burcu kokulu kekiklerimizi yok ettiler, dağlarımızı talan ettiler, çöl ettiler. Sularımızı kestiler. Büyüklerimiz o toprağı bırakmış biz toprağımızı vermek istemiyoruz. Köyümüzden gitmek istemiyoruz" dedi.