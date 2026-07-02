Somme'de yürütülen projelerde miscanthus, tarıma elverişsiz veya düşük verimli arazilerde yetiştiriliyor. Hasat edilen bitki kurutulduktan sonra parçalanıyor ya da pelet haline getiriliyor ve biyokütle kazanlarında yakılarak ısı enerjisine dönüştürülüyor. Bu sayede hem fosil yakıt tüketimi azaltılıyor hem de bölgedeki çiftçiler için yeni bir gelir kaynağı oluşturuluyor.

BİR KEZ EKİLİYOR, 25 YILA KADAR HASAT EDİLEBİLİYOR

Dev miscanthusun en dikkat çeken özelliklerinden biri, yalnızca bir kez ekildikten sonra yaklaşık 20 ila 25 yıl boyunca yeniden ürün verebilmesi. Kuraklığa ve düşük verimli topraklara dayanıklı olan bitki, her yıl yeniden ekim gerektirmiyor. Ayrıca derin kök sistemi sayesinde toprağın yapısını koruyor ve erozyon riskini azaltabiliyor.

Araştırmalara göre miscanthus biyokütlesi yalnızca ısınmada değil, elektrik üretimi, biyoyakıt, yapı malzemeleri ve hayvan altlığı gibi birçok farklı alanda da kullanılabiliyor. Yaklaşık 18 MJ/kg ısıl değere sahip olan bitki, Avrupa'da enerji amaçlı yetiştirilen en verimli biyokütle ürünlerinden biri olarak gösteriliyor.

AVRUPA'DA İLGİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

Miscanthus ekimi son yıllarda Fransa'nın yanı sıra Almanya, İngiltere, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinde de yaygınlaşıyor. Uzmanlar, bitkinin gıda üretimiyle rekabet etmeyen marjinal arazilerde yetişebilmesi ve uzun yıllar boyunca hasat edilebilmesi nedeniyle yenilenebilir enerji dönüşümünde önemli bir alternatif olduğunu belirtiyor. Özellikle enerji maliyetlerinin arttığı bölgelerde biyokütle projelerine yönelik yatırımların artması bekleniyor.