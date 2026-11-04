Gümüşhane'de sonbahar yağışlarının ardından ormanlık alanlarda ve yaylalarda yetişen doğal mantarlar, köylüler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Özellikle Kelkit ve Torul ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde çoğalan mantarlar, kilogramı yaklaşık 900 liradan satılıyor.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA DAĞLARA ÇIKIYORLAR

Bölge halkı, mantar toplamak için sabahın erken saatlerinde sepetlerini alarak dağların yolunu tutuyor. Özellikle dik yamaçlarda ve çam ağaçlarının altında yetişen mantarları arayan köylüler, saatler süren yürüyüşlerin ardından topladıkları ürünleri satışa hazırlıyor. Birkaç saatlik uğraşla elde edilen mantarlar, pazarlarda ve organik ürün satış noktalarında alıcı buluyor.

KÖYLÜLERİN YENİ GEÇİM KAYNAĞI OLDU

Daha önce çoğunlukla kendi ihtiyaçları için mantar toplayan köylüler, bu yıl yaşanan bollukla birlikte ürünlerini satışa da sunmaya başladı. Doğal mantarlar, yöre halkının sofralarında farklı yemeklerde kullanılırken bir bölümü de gelir elde etmek amacıyla değerlendiriliyor.

BESİN DEĞERLERİYLE DE ÖNE ÇIKIYOR

Yenilebilir mantarlar, düşük kalorili olmalarının yanı sıra lif, bitkisel protein, B grubu vitaminleri ve çeşitli mineraller içeriyor. Beslenme düzeninde yer verilen mantarlar, farklı yemeklerde kullanılabilmeleriyle de dikkat çekiyor. Izgara, kavurma ve çeşitli yemeklerin içerisinde tüketilebilen mantarlar, yöresel mutfaklarda da önemli bir yere sahip.

ZEHİRLİ TÜRLERE KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR

Doğada yetişen her mantarın yenilebilir olmaması ise toplama sırasında dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Türkiye'de 100'den fazla zehirli mantar türü bulunduğu belirtilirken, bazı zehirli türlerin yenilebilir mantarlarla karıştırılabildiğine dikkat çekildi. Bu nedenle türünden kesin olarak emin olunmayan mantarların toplanmaması ve tüketilmemesi gerekiyor.