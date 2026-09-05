Bingöl İl Genel Meclisi’nin eylül ayı toplantısında gündeme gelen teklif, kamu arazilerinin özel şirketlerin kullanımına açılması tartışmasını gündeme taşıdı.

CHP Bingöl İl Genel Meclis Üyesi Burhan Becerikli, Kılçadır Köyü sınırlarında bulunan yaklaşık 820 dönümlük arazinin yem bitkisi yetiştirilmesi amacıyla Sütaş A.Ş.’ye tahsis edilmek istendiğini belirterek karara tepki gösterdi.

110 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ARAZİ

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün teklifiyle İl Genel Meclisi gündemine getirilen karara göre Kılçadır Köyü sınırlarında bulunan 80,85 hektar tescil harici alan ile 1,65 hektar hali arazi, Sütaş A.Ş.’ye tahsis edilmek üzere imar planına işleniyor.

Toplam yaklaşık 82,5 hektara, yani 825 dönüme karşılık gelen alanın yem bitkisi yetiştirilmesinde kullanılması planlanıyor. Söz konusu alan yaklaşık 110 futbol sahası büyüklüğünde.

“KÖYLÜ ÜRETİMDEN ÇEKİLME NOKTASINDA”

Becerikli, bölgede hayvancılık yapan yurttaşların yüksek yem fiyatları ve mera sorunları nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadığını belirtti.

Yerel üreticinin destek beklediğini ifade eden Becerikli, büyük bir kamu arazisinin tek bir özel şirketin kullanımına açılmasının köylünün ve küçük besicinin geleceğini olumsuz etkileyeceğini savundu.

Becerikli, “Kendi imkânlarıyla hayvancılık yapmaya çalışan yerel üretici destek beklerken, devasa kamu arazilerinin tek kalemde özel şirketlerin kullanımına açılması kabul edilemez” dedi.

“SERMAYEYE VAR, KÖYLÜYE YOK MU?”

Karara tepki gösteren yurttaşların “Hayvanımızı nerede otlatacağız?” diye sorduğunu aktaran Becerikli, kamu arazilerinin kullanımında önceliğin bölgede yaşayan köylüler ve yerel üreticiler olması gerektiğini söyledi.

Becerikli, “Kendi toprağımızda mülksüzleşip elin şirketine muhtaç mı olacağız? Meclis üyeleri kimin hakkını savunmak için orada oturuyor? Sermayeye var, kendi köylümüze yok mu?” ifadelerini kullandı.

TEKLİF KOMİSYONDAN GEÇTİ

Becerikli, söz konusu teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan geçtiğini belirterek İl Genel Meclisi üyelerine çağrıda bulundu.

Kamu yararının gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Becerikli, meclis üyelerinin şirketlerin değil köylünün ve çiftçinin yanında durması gerektiğini savundu.

Becerikli, “Bu teklife red oyu verilmesini istiyoruz. Köylünün, çiftçinin her zaman yanındayız” dedi.