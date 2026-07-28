Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Da Zi Bo köyünün altında yürütülen arama ve sondaj çalışmaları sonucunda 1500 tonluk dev bir altın rezervi tespit edildi. "Da Dong Cau" adı verilen saha, tek parça halinde 1000 tonun üzerinde altın barındıran ilk maden olma özelliğini taşırken, bu keşifle birlikte Liaoning eyaletinin ülke genelindeki altın rezervi sıralaması 19'unculuktan 2'nciliğe yükseldi.

KEŞFİN BOYUTLARI VE BÖLGESEL ETKİSİ NE DÜZEYDE?

Yer altında doğu-batı yönünde yaklaşık 3 bin metre, kuzey-güney yönünde ise 1500 metreye yayılan devasa bir altın kuşağı belirlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında sahada 219 arama deliği açıldı ve 100 bin numune analiz edildi. Düşük tenörlü ancak yüksek hacimli olan bu maden yapısı, Çin'in ulusal madencilik stratejileri ve bölgesel kapasite artırım hedefleri açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

40 YILLIK ARAŞTIRMA SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

Bölgedeki ilk altın izlerine 1983 yılında Liaoning Eyaleti 5 No'lu Jeolojik Ekip tarafından rastlandı. İlk etapta yalnızca 21,22 kilogram altın içerdiği tahmin edilen beş küçük cevher gövdesi saptandı. 1989-1990 yıllarında yapılan incelemelerde 109 sığ yatak belirlense de düşük tenör sebebiyle proje ekonomik görülmeyerek rafa kaldırıldı.

2009-2015 yılları arasında başlatılan detaylı incelemelerde ise çevredeki kayaçlarda güçlü mineralizasyon izleri tespit edildi. Yüzeydeki alterasyon bantlarının birleşik bir yapı oluşturduğunun anlaşılmasıyla, bölgede "süper büyük" ölçekli bir altın yatağı bulunduğu hipotezi doğrulandı. 2019'da hazırlanan bilimsel raporlar ve 2024'te projenin eyalet yönetimi tarafından öncelikli yatırım kapsamına alınmasıyla saha çalışmaları hız kazandı.

3 YILLIK KEŞİF SÜRECİ 15 AYA NASIL İNDİRİLDİ?

Madeni ekonomiye kazandırmak amacıyla "entegre araştırma" modeli uygulandı. Liaoning Jeoloji Grubu bünyesinde 18 farklı üretim ve araştırma birimi ortaklaşa çalıştı. Saha operasyonlarının en yoğun olduğu dönemde 45 sondaj kulesi eş zamanlı olarak faaliyet gösterdi ve yaklaşık 1000 kişilik teknik ekip görev yaptı. Çok disiplinli yönetim organizasyonu sayesinde normal şartlarda 3 yıl sürmesi öngörülen keşif ve doğrulama süreci 15 ayda tamamlandı.