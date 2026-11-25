Kastilya ve Leon özerk bölgesinde yer alan köyün altından Nela Nehri geçiyor. İnsan eliyle inşa edilmemiş olmasına rağmen bir köprüyü andıran kaya oluşumu, geçmişten günümüze bölge halkının yaşam alanının bir parçası haline gelmiş durumda.

15 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ KAYANIN ÜZERİNE EVLER YAPTILAR

Kireçtaşından oluşan doğal köprü, yaklaşık 75 metre uzunluğa, 35 metre genişliğe ve 15 metre yüksekliğe sahip. Nela Nehri'nin milyonlarca yıl süren aşındırıcı etkisiyle meydana gelen oluşumun içerisinde iki ayrı mağara da bulunuyor.

Geçmişte bölgede yaşayan insanlar, böylesine büyük bir oluşumun ancak Tanrı tarafından yapılabileceğine inanıyordu. Bu nedenle köye "Tanrı'nın Köprüsü" anlamına gelen Puentedey adı verildi.

Köyün yüksek bir kayanın üzerine kurulmasının geçmişte savunma açısından da avantaj sağladığı düşünülüyor. Yerleşim yerinde bulunan eski surların kalıntıları da bu görüşü destekliyor.

HER YIL BİNLERCE TURİST ZİYARET EDİYOR

Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı köyde geleneksel taş evlerin yanı sıra asırlık tarihi yapılar da bulunuyor. San Pelayo Kilisesi ve Brizuela Sarayı, doğal köprünün üzerinde yükselen en dikkat çekici yapılar arasında yer alıyor.

2022 yılında İspanya'nın En Güzel Köyleri ağına dahil edilen Puentedey, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Nehrin iki yakasında bulunan yürüyüş yolları sayesinde ziyaretçiler, üzerinde evlerin bulunduğu dev kaya köprüsünü farklı açılardan görebiliyor.

Köy sakinleri ise milyonlarca yılda şekillenen doğal köprünün üzerinde, tarihi taş evlerinde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.