Özellikle öğleden sonra yoğun güneş alan pencerelerde bu etki daha belirgin hale geliyor. Uzmanların önerisi ise koyu renkli perde yerine güneş ışığının önemli bir bölümünü geri yansıtan açık renkli perde ve dışarıdan güneşi kesen sistemlerin tercih edilmesi.

KOYU RENKLİ PERDE ISIYI İÇERİDE TUTUYOR

Yazın evlerin ısınmasındaki en önemli noktalardan biri pencereler. Güneş ışınları camdan geçtikten sonra içerideki yüzeyler tarafından emiliyor ve ısıya dönüşüyor. Özellikle günün ilerleyen saatlerinde güneş alan pencerelerde iç ortam sıcaklığı hızla yükselebiliyor.

Bu noktada perdenin rengi de önem kazanıyor. Siyah, lacivert ve koyu kahverengi gibi renklerdeki kumaşlar, açık renklere kıyasla güneş ışınımının daha büyük bölümünü emiyor.

Camdan geçen güneş ışığı koyu perdeye ulaştığında kumaş ısınıyor. Biriken enerji daha sonra ısı olarak odanın içine yayılıyor. Böylece güneşi engellemek amacıyla kapatılan perde, uygun olmayan koşullarda adeta bir ısı kaynağı gibi davranabiliyor.

Üstelik pencere ile kalın perde arasındaki sıcak hava da bu bölgede hapsolabiliyor.

AÇIK RENKLİ PERDE TERCİH EDİLMESİ ÖNERİLİYOR

Koyu renkli kumaşlar enerjiyi daha fazla emerken beyaz ve diğer açık renkli yüzeyler güneş ışığının daha büyük bölümünü geri yansıtıyor. Bu nedenle sıcak havalarda güneş alan pencerelerde açık renkli perdeler daha avantajlı olabiliyor.

Ancak yalnızca perdenin rengini değiştirmek yeterli olmayabilir. Güneş ışınlarını cama ulaşmadan önce engellemek, içeride kullanılan perdeden daha etkili bir yöntem. Panjur, dış cephe güneşliği, tente ve benzeri sistemler güneş ışığının doğrudan cama ulaşmasını azaltıyor.

Isı geçişini azaltmak amacıyla üretilen termal perdeler de başka bir seçenek. Bu perdelerde kullanılan özel katmanlar, sıradan koyu renkli ve kalın perdelerden farklı olarak içeri giren ısı miktarını sınırlandırmaya yardımcı oluyor.

Sıcak günlerde evin serin tutulması için sabah ve gece dışarıdaki hava daha serinken pencerelerin açılması, sıcaklığın yükselmeye başladığı saatlerde ise pencere ve güneşliklerin kapatılması öneriliyor. Böylece gün boyunca evin içinde biriken ısı miktarı azaltılabiliyor.