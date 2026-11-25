Yalnızca teknelerle ulaşım sağlanan ve yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı balıkçı köyünde, yıllardır muson yağmurları ve tayfunlar nedeniyle evleri su basıyordu. Kıyıda bulunan dört metre yüksekliğindeki beton dalgakıran bile şiddetli fırtınalar sırasında yetersiz kalıyordu. Bunun üzerine yerel yönetim, Hollandalı mühendislerle birlikte doğanın kendi işleyişinden yararlanan yeni bir proje başlattı.

140 BİN METREKARELİK ALANA YERLEŞTİRİLDİ

Proje kapsamında köyün açıklarında yaklaşık 140 bin metrekarelik alana birbirine bağlı bambu bölmeler kuruldu. Deniz tabanına sabitlenen bambuların yanı sıra Hindistan cevizi liflerinden yapılan torbalara doldurulan istiridye kabukları da kıyıya yerleştirildi.

Dalgaların şiddetini azaltan bambu bölmeler, deniz suyunun taşıdığı kum ve çamurun birikmesini de sağlıyor. Bazı noktalarda biriken tortu tabakasının kalınlığı şimdiden 30 santimetreye ulaştı.

Deniz tabanı yeterince yükseldiğinde bölgeye mangrov ağaçlarının dikilmesi planlanıyor. Güçlü kökleriyle kıyıları koruyan bu ağaçların zamanla doğal bir dalgakıran oluşturması hedefleniyor.

Kullanılan istiridye kabukları ise dalgaların etkisini azaltmanın yanı sıra deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluşturuyor. Köy sakinleri, bambuların çevresinde karides, yengeç ve istiridyelerin görülmeye başladığını belirtiyor.

YAKLAŞIK İKİ YILDIR SU BASKINI YAŞANMIYOR

Yerel yöneticilerin verdiği bilgiye göre köyde projenin başlamasından bu yana yaklaşık iki yıldır su baskını yaşanmıyor. Ağustos ayında yaşanan sellerde çevredeki yerleşim yerlerinde çok sayıda ev sular altında kalırken Pamarawan köyünün taşkınlardan etkilenmediği bildirildi.

Köyün kıyılarını yıllar önce koruyan mangrov ormanlarının balık yetiştirme havuzları ve arazi kazanma çalışmaları nedeniyle azalması, bölgeyi deniz taşkınlarına karşı savunmasız bırakmıştı.

Filipinler'de bu alanda hayata geçirilen ilk doğa temelli kıyı koruma projesi olan uygulamanın uzun vadeli sonuçları bilimsel çalışmalarla değerlendirilecek. Yetkililer, Pamarawan'da elde edilen ilk olumlu sonuçların ardından benzer yöntemlerin su baskınlarıyla mücadele eden diğer kıyı yerleşimlerinde de uygulanmasını gündeme aldı.