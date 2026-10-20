Fransa devleti, I. Dünya Savaşı'nda maruz kaldığı ağır bombardıman sonucu tamamen yok olan Fleury-devant-Douaumont köyünü zehirli toprağı nedeniyle resmi haritalardan sildi. İçerisinde milyonlarca patlamamış mühimmat bulunan ve yeniden inşasına izin verilmeyen bu alan, askeri güvenlik çemberine alınarak sivil erişime kapatıldı.

KÖYÜN TOPRAĞI NEDEN ZEHİRLİ KALDI?

I. Dünya Savaşı'nın en yıkıcı çatışmalarından biri olan Verdun Muharebesi sırasında, söz konusu yerleşim alanı üzerine aylarca süren yoğun bir kimyasal gaz ve topçu mermisi saldırısı düzenlendi. Gerçekleşen kesintisiz bombardıman sonucunda köydeki sivil mimari tamamen ortadan kalkarken, zemin yapısı savaşta hayatını kaybedenlerin kalıntıları ve patlamamış bombalarla kaplandı.

Çatışmaların sona ermesiyle bölgede yapılan askeri incelemeler, toprağın derinliklerine nüfuz eden ağır kimyasalların insan yaşamı için ölümcül bir risk oluşturduğunu kanıtladı. Her an infilak etme potansiyeli taşıyan milyonlarca top mermisi ve ağır biyolojik tahribat nedeniyle, Fransız makamları yerleşim yerinin yeniden kurulmasını yasal olarak engelledi.

SİVİLLERİN GİREMEDİĞİ ALANI KİM YÖNETİYOR?

Fransız devleti, tarihi bir sembol olarak gördüğü bu bölgeye özel bir hukuki statü vererek yerleşim yerini resmi kayıtlarda "Fransa için ölen köy" olarak tescilledi. Fiziksel olarak haritalardan silinen ve sınırları içerisinde tek bir insanın bile yaşamadığı bu hayalet yerleşim yerine, idari prosedürlerin devamı için devlet tarafından düzenli olarak bir belediye başkanı atanıyor.

Atanan yetkilinin temel görevi, bölgenin hukuki varlığını korumak ve sivil girişlerin yasaklandığı zehirli sınırların idari bütünlüğünü sağlamaktan ibaret olarak yürütülüyor. Günümüzde tel örgülerle çevrilerek izole edilen bu "Ölü Köy" arazisine adım atmak, güvenlik ve kamu sağlığı gerekçeleriyle kesinlikle yasak kapsamında bulunuyor.