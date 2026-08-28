Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

'SİYASETİ MAKAM VE MEVKİ ARACI OLARAK GÖRMEDİM'

Karakullukçu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Göreve geldiğim ilk günden bu yana, sizlerin bana duyduğu güvenin ve verdiğiniz desteğin sorumluluğunu taşıyarak, ilçemize hizmet etmek için büyük bir gayret ve özveri içerisinde oldum.

Siyaseti her zaman makam ve mevki aracı olarak değil, milletimize ve memleketimize hizmet etmenin bir vasıtası olarak gördüm. Bu anlayışla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Koyulhisar’ımıza hizmet etme sorumluluğumu aynı kararlılıkla sürdüreceğim.

Bugün gelinen noktada yaptığım değerlendirmeler ve taşıdığım sorumluluk doğrultusunda, İYİ Parti üyeliğimden kendi isteğim ve iradem doğrultusunda istifa etmiş bulunmaktayım.

Aldığım bu kararın, başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere tüm kamuoyu tarafından sağduyu ve anlayışla karşılanmasını diliyorum.

İSTİKLAL MARŞI VİDEOSUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Karakullukçu, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü için belediye personeliyle çektiği video ile gündeme gelmişti. Karakullukçu’nun belediye binasına giriş anıyla başlayan videoda, İstiklal Marşı’nın mısraları farklı bir yöntemle kullanılmıştı. Karakullukçu her mısranın ilk kelimesini söylerken, devamını belediye çalışanları seslendirmişti.