Yerin üstünde sıradan bir köy görünümüne sahip olan Thanh Thach Linh kasabasındaki Da Zi Bo köyünün altında, Çin’in altın potansiyelini değiştirebilecek büyüklükte bir maden yatıyor. Da Dong Cau olarak adlandırılan bu dev rezerv, yaklaşık 1.500 ton altın içeriyor ve 40 yıl süren araştırmaların ardından işletilebilir hale getirildi.

Bu maden, tek parça halinde bin tonun üzerinde altın içeren Çin’deki ilk tesis olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, “14. Beş Yıllık Plan” döneminde Liaoning’in madencilik kapasitesini artıran önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçti. Bu keşif sayesinde eyalet, altın rezervi sıralamasında 19’unculuktan 2’nciliğe yükseldi.

40 YILLIK ARAŞTIRMA SONUÇ VERDİ

Da Dong Cau’nun keşfi tam 40 yıllık bir sürecin sonunda ortaya çıktı. Liaoning Eyaleti 5 No’lu Jeolojik Ekip, 1983’te bölgede altın mineralizasyonuna dair ilk izleri fark etti. Yapılan yüzey çalışmaları ve haritalamalar sonucunda yalnızca 21,22 kg altın içeren beş küçük cevher gövdesi bulundu.

1989–1990 yıllarında gerçekleştirilen geniş çaplı araştırmalar, yüzey ve sığ katmanlarda toplam 109 altın yatağı tespit etti. Ancak düşük tenörlü olmaları nedeniyle bu yataklar o dönemde ekonomik olarak işletilebilir bulunmadı ve proje durduruldu.

2009’da bölge, il düzeyinde yeni bir jeolojik keşif projesine dahil edildi. 5 No’lu Ekip, 2009–2015 arasında yaptığı detaylı incelemelerle küçük cevher gövdelerini çevreleyen kayaçlarda güçlü mineralizasyon izleri saptadı. Bu, bölgenin geniş ölçekli altın cevheri barındırma ihtimalini ortaya çıkardı.

YER ALTINDA DEV ALTIN KUŞAĞI

Uzun yıllar süren analizler, yüzeyde görülen alterasyon bantlarının birleşerek dev bir yapı oluşturduğunu gösterdi. Jeolojik tahminlere göre bu yapı, doğu–batı yönünde yaklaşık 3.000 metre, kuzey–güney yönünde 1.500 metreye ulaşan büyük bir altın kuşağına işaret ediyordu. Bu bulgu, düşük tenörlü ama büyük hacimli bir “süper büyük” altın yatağı olasılığını güçlendirdi.

2019’da Liaoning Minerals Group, Dadonggou Bölgesindeki altın madenlerinin kökeni ve mineral izi oluşumunu inceleyen kapsamlı bir rapor yayımladı. Bu rapor, arama ve mineral oluşum modellerinin geliştirilmesini sağlayarak bilimsel bir temel oluşturdu.

2024’te proje, Liaoning İl Parti Komitesi ve Hükümeti tarafından “önemli il projeleri” arasına alındı. Akademisyenler ve teknik ekipler, rezerv sınırlarını netleştirdi, cevher yapısını optimize etti ve düşük tenörlü büyük altın yatağının uygulanabilirliğini doğruladı.

1000 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALDI

Da Dong Cau’daki başarı, “entegre araştırma” modeli sayesinde mümkün oldu. Liaoning Jeoloji Grubu, genel ve detaylı araştırmayı birleştiren bir çalışma yöntemi geliştirdi. 20’den fazla tasarım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi, 18 farklı birim projeye dahil edildi.

Yoğun dönemlerde 45 sondaj kulesi eş zamanlı çalışırken, yaklaşık 1.000 kişilik ekip sahada gece gündüz görev aldı.