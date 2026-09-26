Finlandiya’nın Sysma bölgesinde metal dedektörüyle arama yapan Kalle Lappinen, Viking Çağı’na ait olduğu belirlenen binlerce gümüş sikke ve çeşitli gümüş eşyalar buldu. İlk incelemelere göre hazinenin MS 1000-1050 yılları arasına tarihlendiği belirtildi.

İKİ AYRI KAPTA GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Buluntular, yaklaşık 12 metre arayla toprağa gömülen iki huş ağacı kabından çıkarıldı. Yaklaşık 45 santimetre derinlikte bulunan hazinenin toplam ağırlığının yaklaşık 4,5 kilogram olduğu aktarıldı.

İlk değerlendirmelere göre hazinede 4 binden fazla gümüş sikke bulunuyor. Kesin sayı ise sikkelerin temizlenmesi, ayrıştırılması ve incelenmesinin ardından belirlenecek.

FARKLI BÖLGELERDEN SİKKELER ÇIKTI

Hazinedeki sikkelerin bir bölümünün günümüzde İsveç, İngiltere ve Almanya topraklarına karşılık gelen bölgelerden geldiği tespit edildi. Buluntular arasında günümüz Türkiye ve İran topraklarından gelen İslami dirhemler de yer aldı.

Sikkelerin yanı sıra gümüş bilezik, çeşitli gümüş parçaları ve boncuklar da bulundu.

FİNLANDİYA'NIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ

Keşfin, Finlandiya'da daha önce bilinen yaklaşık 1.700 sikkelik Viking Çağı hazinesini geride bıraktığı belirtildi. Hazinenin kime ait olduğu ve neden toprağa gömüldüğü ise henüz belirlenemedi.

Uzmanların buluntular üzerindeki incelemeleri devam ederken, sikke sayısı ve hazinenin içeriğine ilişkin kesin sonuçların çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklanması bekleniyor.