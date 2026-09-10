Lüksemburg’un kuzeyindeki Holztum köyünde yürütülen arkeolojik kazılarda, Geç Roma İmparatorluğu dönemine ait 1700 yıllık 141 adet altın sikke keşfedildi. Bir Roma kulesinin temelinde bulunan definenin değerinin yaklaşık 322 bin dolar (yaklaşık 15 milyon 611 bin lira) olduğu açıklandı.

Lüksemburg Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü (INRA) tarafından yürütülen ve güvenlik gerekçesiyle dört yıl boyunca gizli tutulan kazı çalışmaları 2020-2024 yılları arasında tamamlandı. Bölgede II. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış mühimmatlar bulunması nedeniyle çalışmalara Lüksemburg Ordusu Mayın Temizleme Servisi destek verdi.

8 FARKLI İMPARATORUN PORTRESİ YER ALIYOR

MS 364 ile 408 yılları arasında basıldığı belirlenen ve her biri yaklaşık 4,5 gram ağırlığında olan sikkelerin üzerinde sekiz farklı Roma imparatorunun portresi yer alıyor. İncelemelerde, sikkelerden üçünün Batı Roma İmparatorluğu’nda MS 392-394 yılları arasında sadece iki yıl iktidarda kalan "gaspçı imparator" Eugenius’a ait olduğu tespit edildi.

Tarihi kayıtlara göre hitabet öğretmeni ve saray görevlisi olan Eugenius, II. Valentinianus’un gizemli ölümünün ardından imparator ilan edilmiş; ancak Doğu Roma İmparatoru I. Theodosius tarafından tanınmamıştı. Eylül 394’teki Frigidus Muharebesi’nde yenilerek öldürülen Eugenius’un kısa iktidarı sebebiyle adına basılan sikkelerin son derece nadir olduğu belirtildi.

Lüksemburg Kültür Bakanı Eric Thill, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, buluntuların incelenmesinin zaman alacağını ancak çalışmanın Batı Roma İmparatorluğu’nun son yüzyılına dair bilgileri genişleteceğini ifade etti.