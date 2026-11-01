Brezilya'nın Goiás eyaletinde milletvekili Roberto Alves'in kızı Camila Alves, ailenin sığır çiftliğinde çalışan çoban Lucas Silva tarafından kaçırıldı. Bölge genelinde başlatılan operasyon sonucunda şüpheli şahıs sınır hattındaki bir dağ evinde yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

ÇİFTLİK EVİNDEN GECE YARISI AYRILDILAR

Rio Verde kırsalında bulunan arazide hayvan bakımıyla görevli olan Lucas Silva, pazar gecesi geç saatlerde Camila Alves ile birlikte çiftlikten ayrıldı. Çalışanların ve görgü tanıklarının durumu fark etmesi üzerine milletvekilinin ailesi güvenlik güçlerine acil ihbarda bulundu.

Goiás Eyalet Milletvekili Roberto Alves, kızının zorla alıkonulduğunu belirterek emniyet birimlerini alarma geçirdi. Durumu doğrudan bir fidyecilik ve saldırı eylemi olarak niteleyen Alves, şüphelinin ivedilikle yakalanması için eyaletteki tüm arama operasyonlarının genişletilmesini talep etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DAĞ EVİNE NASIL ULAŞTI?

Eyalet polisi ihbar üzerine bölge genelinde teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin yürüttüğü saha taramaları sonucunda ikilinin Mato Grosso do Sul sınırına yakın bir kasabada, kırsal bir dağ evinde saklandığı tespit edildi. Adrese baskın yapan güvenlik birimleri, şüpheli çobanı kontrol altına alarak gözaltına aldı.

Operasyonun ardından ilk ifadesi alınan Camila Alves, zorla kaçırılmadığını ve Lucas Silva ile karşılıklı rızayla kaçtıklarını beyan etti. Ailesinin kendisini başka bir siyasetçinin oğluyla evlenmeye zorladığını belirten Alves, kendi hayatlarını kurmak için bu yola başvurduklarını tutanağa geçirdi. Milletvekili Roberto Alves'in şikayetini sürdürmesi üzerine gözaltına alınan Silva hakkındaki adli tahkikat devam ediyor.