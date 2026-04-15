Dublin'in batısında, yaklaşık 30 dakikalık sürüş mesafesinde yer alan ve 20 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan Lyon Hill yerleşimi, tamamen yenilenmiş bir otel ve konaklama kompleksi olarak yeni sahibini bekliyor. Geçmişte bir değirmen, askeri kışla ve demirci dükkanına ev sahipliği yapan köy, 20. yüzyılın ortalarında terk edilmiş, 1990'lı yılların sonunda ise kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçerek günümüze ulaştı.

KONAKLAMA VE SPA TESİSLERİ MEVCUT

Günümüzde aktif bir turizm tesisi olarak işletilen köy bünyesinde, geleneksel İrlanda mimarisine uygun olarak inşa edilmiş çeşitli binalarda 32 konuk odası bulunuyor. Ayrıca kompleks içerisinde her biri iki yatak odasından oluşan beş müstakil kır evi ve modern imkanlarla donatılmış bir spa merkezi yer alıyor. Binaların dış cepheleri, bölgenin tarihi dokusunu yansıtan geleneksel gri taş işçiliği ve sarmaşık bitkileriyle korunuyor.

20 MİLYON EUROYA SATILIYOR

Peyzaj düzenlemesiyle dikkat çeken yerleşke, nilüfer göletleri ve geniş yeşil alanlarla çevrili. Ryanair havayolunun kurucusu Tony Ryan tarafından satın alındıktan sonra aslına uygun şekilde ayağa kaldırılan köy, hem kişisel mülk hem de ticari otel kompleksi olarak kullanılabilme özelliğine sahip. Satış bedeli 20 milyon euro olarak belirlenen tesisin, Avrupa gayrimenkul piyasasındaki en sıra dışı mülklerden biri olarak biliniyor.